Honda no quiere hacer el ridículo en Japón: ¿Conseguirá Fernando Alonso terminar la carrera?

La Fórmula 1 abordará este año un inesperado parón de cinco semanas a causa de la guerra de Irán, que ha provocado la suspensión de los grandes premios de Bahrein y Arabia, en abril. Pero antes de eso el ‘gran circo’ viaja esta semana a Japón, escenario de la tercera cita del calendario 2026. Es la carrera de casa para Honda y llega en un momento especialmente crítico para el motorista nipón y su nuevo socio Aston Martin.

A estas alturas, después del catastrófico resultado de Fernando Alonso y Lance Stroll en Australia y China, el temor a un mal resultado en Suzuka es muy alto. Para los japoneses, competir ante su afición con un coche que no rinde, que está haciendo el ridículo, y en buena parte por culpa de la unidad de potencia que fabrican en Sakura, es una pesadilla.

La división deportiva de HRC (Honda Racing Corporation) ha anunciado mejoras para la prueba de este fin de semana, pero las actuales limitaciones de motor son tan importantes y el margen de tiempo desde la carrera en China, apenas diez días, es tan breve, que nadie cree ciertamente en ‘milagros’.

Stroll no cree en 'milagros'

Lance Stroll duda que en Suzuka las cosas vayan a cambiar demasiado con respecto las dos carreras precedentes, en las que Aston Martin no vio la bandera a cuadros. De hecho, en Shanghai, el canadiense apenas duró una decena de vueltas antes de retirarse por el enésimo fallo de la baterías de Honda, mientras que las vibraciones extremas del motor obligaron a Alonso a tirar la toalla tras 32 vueltas.

“A menos que Honda encuentre la solución mágica no sé qué pasará. Recen conmigo” soltó un escéptico Lance cuando le preguntaron por el próximo GP de Japón. No le faltan motivos para ser tan pesimista. En total el ARM26 no ha logrado completar la distancia de carrera, el ritmo y la velocidad del coche de Alonso y Stroll es incluso peor que el de Cadillac, que se estrena este año en la F1 y ya les supera en la clasificación de equipos, donde Aston Martin la última posición (11º).

A pesar de todo, Lance sigue mostrando su fe en el millonario proyecto impulsado por su padre, Lawrence Stroll. “Hay mucho potencial. Tenemos unas instalaciones excelentes, contamos con gente muy talentosa en el equipo y Honda ha ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos mundiales. Ahora mismo, la situación no es la ideal, pero seguiremos adelante. Tengo mucha fe en todo el equipo, en toda la operación”, asegura el piloto de 27 años.

Objetivo: acabar

"No podemos conformarnos con el doble abandono en el Gran Premio de China. Sin embargo, si nos centramos en las zonas más favorables, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne, lo cual es alentador", reconoció Honda en su último comunicado.

"Hemos mejorado las vibraciones en los sistemas, pero sigue siendo un problema para la comodidad del piloto", declaró Shintaro Orihara, director general y jefe de ingeniería de Honda en China. "Este es un aspecto clave que debemos abordar de cara a la próxima carrera en Japón", advirtió.

Nadie duda de la capacidad de Honda para implementar contramedidas efectivas lo más rápidamente posible y la motivación de los japoneses es enorme de cara Suzuka. Quieren evitar a toda costa fallar estrepitosamente ante su afición y trabajan a contrareloj para lograr que al menos uno de los dos coches llegue a meta. Que lo consigan o no, está por ver.

Mientras tanto, a Alonso se le empieza a acabar la paciencia, como quedó claro tras su abandono en Shanghai: "¿Los planes del equipo? Pregúntales a ellos; yo sé cuáles son los míos: prepararme bien de cara a Japón. Ojalá en Honda hagan sus deberes y veamos progresos”, dijo, exigente.

El mal augurio de la decoración

En el equipo se respira una atmósfera de tensión y cierto desánimo, que se hace palpable hasta en los detalles. Es habitual que Honda prepare una decoración especial para el equipo al que suministra sus motores cuando llega al Gran Premio de Japón. Lo hizo con Red Bull y se esperaba que lo hiciera también esta vez con Aston Martin. Pero los planes parecen haber cambiado y según informa 'Racing News 365', Honda ha decidido no recurrir a esa decoración conmemorativa. Es también otra mala señal.