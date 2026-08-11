Honda, preparada para cualquier contratiempo con el Aston Martin: "Sabemos cómo tenemos que hacerlo y dónde debemos mejorar"

En Aston Martin tienen puesta toda su atención en el Gran Premio de los Países Bajos que marca la vuelta a la competición tras el breve parón estival. La cita en Zandvoort no solo marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato sino que será también el escenario donde se estrenará el nuevo motor Honda para completar el cambio hacia el AMR26B.

La escudería dio el primer paso de ese proceso en Hungría con un primer paquete de mejoras que afectaba a la aerodinámica, dando paso a un coche más manejable. La segunda parte de la operación llegará en la prueba neerlandesa con una unidad de potencia que según el fabricante japonés ha cumplido las expectativas. "No puedo revelar las cifras exactas pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en lo que los chicos de la fábrica de HRC en Sakura han logrado con el motor de la especificación 2; estamos muy ilusionados" , explicaba Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, en un vídeo reciente difundido por la fábrica.

Apenas unas horas después, algunos rumores apuntan a que la situación no es tan optimista como apuntan desde la fábrica. Según avanzan algunos medios, en el pasado 'Filming Day' que Aston Martin celebró en Hungaroring con el nuevo motor, se esperaba alcanzar 30CV más respecto al anterior, aunque no se llegó a esa cifra.

Más allá de los rumores, en Honda Racing tienen claro cuáles son sus puntos débiles y en qué debían centrarse en esta primera actualización del ADUO. "Sin mejorar el rendimiento de nuestro motor de combustión, (el resto no sirve de mucho). Digamos que, si mejoramos la gestión de la energía, eso no ayuda si el rendimiento del motor es pobre", explicó Orihara en una entrevista para 'Motorsport'.

Objetivos claros

Según explicó el ingeniero japonés, en Honda siguen centrados en mejorar el rendimiento y "una vez alcancemos nuestro objetivo ahí, quizá podamos optimizar otras pequeñas áreas". Por el momento, la meta del fabricante está centrada en "volver al grupo de carrera, a una situación en la que los 10 o 20 milisegundos que tanto nos esforzamos por encontrar cada fin de semana realmente puedan marcar la diferencia".

Por otro lado, explicó que "hemos desarrollado nuestras herramientas para optimizar la manejabilidad. Hemos progresado mucho y estábamos cerca de lo que queríamos conseguir", aunque deberán volver a este punto una vez introduzcan el nuevo motor. "Cuando introduzcamos el motor de especificación 2, las características de la combustión cambiarán significativamente. Bueno, quizá no significativamente, pero habrá una gran diferencia. Y entonces el comportamiento del motor también cambiará durante la fase de paso por curva. Así que sí, tendremos que volver a trabajar en la manejabilidad", indicó Orihara.

Fernando Alonso, en Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

Un trabajo para el que cuentan con la experiencia acumulada en la primera parte de la temporada, tras los múltiples problemas que han ido apareciendo. "Introduciremos nuestro nuevo motor y probablemente tendremos que trabajar más para volver a mejorar la manejabilidad, pero ahora sabemos cómo tenemos que hacerlo y dónde debemos mejorar", aseguró el ingeniero jefe de Honda, seguro de que "ese ha sido un aprendizaje muy importante y podemos trasladarlo a nuestro motor de especificación B".