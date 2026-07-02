Honda pone fecha a la mejora de su motor: La 'salvación' de Alonso llegará en Zandvoort

Aston Martin y Honda van de la mano para salvar la temporada, aunque no necesariamente van a coincidir en sus planes de recuperación. Mientras Adrian Newey ha explicado esta semana que preparan una versión ‘B’ de su monoplaza y la estrenarán en Hungría como “una gran evolución” del fallido AMR26, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de pista de HRC, ha puesto fecha al nuevo motor que están fabricando en Sakura. "Nuestro objetivo es que llegue en el GP de los Países Bajos”, ha revelado este jueves, en vísperas del GP de Gran Bretaña.

Es decir, Fernando Alonso podría tener nuevo chasis antes del parón veraniego y nuevo motor justo después de la pausa de agosto: “Estamos trabajando duro para completar nuestra lista de tareas y conseguir llevar la nueva unidad de potencia Zandvoort. Ese es nuestro objetivo. Nos centramos exclusivamente en el aspecto interno, en mejorar el rendimiento del motor” ha asegurado Orihara.

El técnico japonés ha precisado las áreas en las que están trabajando, que afectan a “la forma de la cámara de combustión y la precámara”. Y ha añadido que “también estamos trabajando para reducir la fricción, modificando el sistema de lubricación. Y, por supuesto, también seguimos tratando de mejorar la fiabilidad. Porque si aumentamos el rendimiento, tenemos que aumentar la fiabilidad. Así que todavía nos queda una lista bastante larga por completar"

" ¿Cuántos tokens usaremos? No puedo decirlo, solo que llevaremos muchas mejoras a los Países Bajos, modificaremos piezas bastante importantes”, ha zanjado.

Para terminar, el jefe de pista de Honda ha insistido en que “en F1 no hay magia, no esperen que alcancemos a Mercedes o Red Bull de un solo golpe, pero sí que creo que vamos a dar un salto razonablemente grande”.

Orihara ha comparecido en rueda de prensa en Silverstone junto a A Mike Krack, responsable de pista de Aston Martin, que se ha referido a la amplia entrevista distribuída esta semana por el equipo con su jefe de diseño Adrian Newey.

"Adrian lo describió todo con bastante precisión, así que no creo que debamos repasar todos los detalles que se van a modificar. Se darán a conocer. Se trata de una mejora aerodinámica significativa y una reducción de peso. Y, obviamente, tenemos que intervenir en muchas piezas para lograrlo. Y ya veremos dónde acabamos", ha advertido Krack.

Ha reconocido que necesitarán un tiempo para optimizar el nuevo paquete. “No creo que acertemos a la primera. Porque las nuevas piezas también aportarán nuevas características. Y, aunque se puede hacer mucho con la simulación, esos pequeños detalles que necesita el piloto hay que trabajarlos en la pista”.