Honda y su nueva alianza con Aston Martin: "El objetivo es ganar el Mundial"

Fernando Alonso estaba deseando ‘aparcar’ para siempre el AMR25, un coche difícil que no le ha permitido ser competitivo esta temporada. Después del ilusionante inicio de su aventura en Aston Martin, en 2023, cuando cosechó ocho podios y llegó a luchar por la famosa victoria 33, su objetivo se centra ahora en volver a la senda del éxito, aprovechando las oportunidades que siempre se abren con un cambio de reglamento tan drástico como el que afronta la F1 en 2026. Que sus deseos se cumplan depende del acierto de Adrian Newey en el diseño del monoplaza, pero también de Honda, que llega a Silverstone dispuesta a triunfar.

El presidente de HRC, Koji Watanabe ha valorado la nueva alianza con Aston Martin en una entrevista para la web oficial de la escudería y ha mostrado la máxima ambición para encarar el reto. Será la tercera etapa de Honda desde su regreso a la Fórmula 1 en 2015. La primera con McLaren y Fernando Alonso se saldó con un sonado fracaso que propició incluso la retirada del español, pero la segunda, con Red Bull, ha deparado un gran éxito, con dos coronas de constructores y cuatro de Max Verstappen, que este año se ha quedado a solo dos puntos del quinto título consecutivo.

A partir de enero, cuando la F1 vuelva a escena en los test del Circuit de Barcelona, ya con los coches de 2026, Aston Martin y Honda comenzarán a despejar incógnitas, aunque tanto el equipo como el motorista japonés destacan que es importante tener paciencia y darle tiempo al proyecto.

"Estamos en vísperas de algo muy especial. 2026 es un año para asegurarnos de que la alianza que hemos creado entre Aston Martin y Honda está funcionando según lo planeado, es un equipo integrado. Necesitamos asegurarnos de podemos conseguir nuestros objetivos de rendimiento. Lo que no podemos predecir, está fuera de nuestro control, son nuestros rivales", subraya Watanabe.

"El objetivo de esta unión y la definición de éxito es ganar el Mundial. Es importante tener una visión a largo plazo de esto, hay mucha pasión y calidad en el campus de Aston Martin y Honda tiene las habilidades para producir unidades de potencia ganadoras. Tenemos el potencial para ser exitosos en Fórmula 1, no sólo en 2026, también 2027, 2028 y más allá", asegura.

"Creo que Honda no puede vivir sin Fórmula 1. Mirando específicamente a la tecnología, los cambios en la unidad de potencia para 2026 fueron un factor en nuestra decisión de volver a este deporte. Es un 50/50 entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, con este último pasando de 120 kilovatios a 350. También tenemos combustible sostenible y esto está mucho más en línea con la filosofía de Honda”, señala.

El presidente de HRC revela las razones que les llevaron a asociarse con Aston Martin como proveedor en exclusiva de sus unidades de potencia. La determinación de Lawrence Stroll reforzando el área técnica, modernizando las instalaciones en Silverstone y ampliando notablemente la plantilla, les convenció.

"Con Adrian Newey suele haber un intercambio bastante intenso de opiniones, sugerencias y comentarios, pero siempre con el foco puesto en ganar" Koji Watanabe, presidente de HRC

"Siempre hemos sido cautelosos a la hora de elegir a nuestros socios. En este caso, estaba muy impresionado con el liderazgo y la pasión de Lawrence Stroll. Es muy competitivo y siempre tiene esa visión de ganar, es realmente impresionante. Puedes ver su deseo de éxito en lo que ha reforzado la organización con personal experimentado en los últimos años. El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes y eso es muy atractivo para nosotros, también un desafío emocionante", apunta Watanabe.

Respecto a la colaboración con el diseñador más cotizado de la F1, Adrian Newey, explica que "es una de las personas con las que me comunico frecuentemente y suele ser un intercambio bastante intenso de opiniones, sugerencias y comentarios, pero siempre con el foco puesto en ganar".

"Siempre que tenemos una discusión técnica sobre componentes o desarrollo, nos centramos en el largo plazo: cómo lograr el éxito. Y esto puede ser sobre cualquier tema: puede ser un problema de diseño muy detallado, pero también puede tratarse del análisis de la competencia, de cómo gestionar al personal para sacarles el máximo provecho, o incluso de las finanzas y de cómo aprovechar al máximo las limitaciones del límite de costes", concluye.