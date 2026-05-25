Honda mira al horizonte y promete que el coche de Alonso mejorará en verano

Cumplidos los primeros cinco grandes premios de la temporada 2026, el proyecto de Aston Martin y Honda sigue atascado, lejos del nivel mínimo para competir en la Fórmula 1. Incluso Cadillac, recién llegado al Mundial, les supera en la clasificación de equipos. En Canadá, Fernando Alonso abandonó “frustrado por el ritmo”, después de ver que su esfuerzo en la salida, remontando nueve posiciones, era completamente estéril. Y Lance Stroll terminó la carrera ¡cuatro veces doblado!

El discurso de Mike Krack fue muy crudo: "No tenemos más ritmo, ésta es nuestra posición", asumió el director de pista de Aston Martin. Tras la cita de Montreal se abre la primera ventada de oportunidad para mejorar el rendimiento, el famoso ADUO, pero para los de Silverstone, el camino será muy largo.

Shintaro Orihara, el director general de pista e ingeniero jefe de Honda, fue esta vez más optimista que su socio. Aseguró que ya saben qué mejorar en la unidad de potencia , cómo hacerlo y cuándo pueden empezar a notarse las actualizaciones.

"Como en Miami, no hemos vuelto a tener ningún problema importante con la unidad de potencia en ambos coches. Con Lance completamos la distancia en su gran premio de casa. Desafortunadamente, no pudimos terminar la carrera del lado de Fernando, pero todo iba bien desde la perspectiva del motor”, señaló Orihara, en referencia al abandono de Alonso por problemas con el asiento del AMR26.

En Canadá Aston Martin no presentó mejoras ni nuevas piezas en su monoplaza, mientras los demás llegaron con novedades. Honda vio ‘brotes verdes’ que esperan confirmar en la siguiente carrera: "En general hemos confirmado señales positivas en cuanto a la manejabilidad, lo cual es positivo para la próxima carrera en Mónaco (5-7 junio), ya que es una característica clave allí". Aún así, Orihara admitió que "existe una brecha entre las exigencias de los pilotos y nuestros logros, por lo que seguiremos trabajando para mejorar ahora que sabemos en qué dirección debemos ir".

"Sabemos que hay mejorar las prestaciones en la combustión, tenemos algunas ideas y hay señales positivas en los datos. Debemos reducir fricción para mejorar las prestaciones. Esa lista está en la fábrica de Sakura” precisó Orihara.

Hondamira con esperanza al horizonte: "El trabajo de desarrollo es a largo plazo, pero no hablamos del final de la temporada. Veremos algo de progreso antes, en algún momento del parón de verano, es nuestro objetivo", advirtió.