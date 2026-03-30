Honda marca las pautas para darle un buen coche a Fernando Alonso

Fernando Alonso cumplió el objetivo en Japón, en casa de Honda y por primera esta temporada logró completar las 53 vueltas de la carrera. Eso sí, acabó en 18º puesto y doblado. Lance Stroll, que tuvo que retirarse tras 30 vueltas, habló de un “campeonato Aston Martin”, ya que a estas alturas solo pueden pelear entre ellos.

“Poco que celebrar” valoraron en Aston Martin y HRC. La situación sigue siendo extrema y ambas partes ya han asumido, al igual que el español y el canadiense, que el camino será largo y difícil. Llevará al menos dos meses aligerar el sobrepeso del chasis y corregir el concepto y hasta verano no podrán buscar rendimiento.

“Si miramos atrás, en Melbourne apreciamos hacer seis vueltas y en Shanghái pudimos participar en las sesiones, pero hubo mucho trabajo para estar en pista. Ese no fue el caso aquí, los coches estaban listos para rodar y nuestro objetivo, modesto, era acabar con ambos coches. Lo conseguimos con uno, es un pequeño paso en una lista de muchos por delante”, aseguró en Suzuka Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, que volvió a pedir paciencia con el proyecto: “Como equipo no te puedes autodestruir. Esta etapa es difícil y hay que quedarse con lo positivo”, advirtió.

La lectura del ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, tampoco fue demasiado alentadora. Pero en Sakura respiran algo más tranquilos. “Como dijo Mike, no es un resultado del que podamos estar orgullosos, pero el trabajo duro que se ha hecho tanto en la fábrica de Aston Martin como en Honda para mejorar la fiabilidad, teniendo en cuenta lo ocurrido en los test de Bahrein, supone para nosotros un paso significativo".

El principal foco sigue estando en las vibraciones, un problema que afecta al rendimiento del coche y al confort de los pilotos. Y por ahora parece que no hay grandes avances. “No han desaparecido por arte de magia, pero esta vez fueron soportables y pudimos terminar la carrera”, admitió Alonso en Suzuka.

Orihara lo confirmó al final del gran premio: "La situación de las vibraciones no ha cambiado respecto a China, así que creo que el hecho de haber terminado aquí se debe en gran parte al esfuerzo del piloto", dijo. “Tuvimos una semana para trabajar en los ajustes de datos, utilizando tanto nuestro banco dinámico como la fábrica de Aston Martin. Los ingenieros de ambas partes profundizaron en el análisis. Probamos nuevas medidas el viernes en los entrenamientos libres. Sin embargo, todavía no se han podido aplicar en carrera”, añadió el ingeniero japonés.

Koji Watanabe, presidente de HRC, marcó la pauta a seguir en la recuperación: “Estoy muy agradecido a los equipos de Aston Martin y Honda que dieron todo en pista. Esto nos servirá de motivación. Queremos usarlo para avanzar hacia el siguiente objetivo. Hay que resolver de raíz el problema de las vibraciones. Hasta ahora solo aplicamos medidas provisionales para proteger la batería, pero es necesario corregirlo conjuntamente con el chasis. Lo abordaremos como un solo equipo. Queremos mejorar al máximo la performance y llegar preparados a Miami", concretó.

En definitiva, Aston Martin se aleja poco a poco del drama de la pretemporada y del primer gran premio en Australia, pero sigue muy lejos del nivel que busca y que justica la enorme inversión realizada por Lawrence Stroll para tener un equipo ganador. Con cinco semanas de parón por delante antes del GP de Miami (3 mayo), el equipo tiene la oportunidad para progresar de forma más relevante, aunque ya dijo Alonso que “tampoco esperen milagros ni grandes cambios antes de diez carreras”.