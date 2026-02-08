Honda tiene la llave del éxito de Alonso

El pasado 30 de enero, Aston Martin estrenó en el Circuit de Barcelona su nuevo monoplaza AMR26, el primero diseñado por Adrian Newey y motorizado por Honda, que se presentará oficialmente este lunes 9 de febrero en Arabia. Y aunque el genio británico reveló que el arriesgado concepto que rodó en Montmeló poco tendrá que ver con el que empiece la temporada en Australia (6-8 marzo), lo cierto es que sus agresivas líneas impresionaron a la competencia.

El siguiente paso es cosa de los japoneses. La unidad de potencia es fundamental en las aspiraciones de Fernando Alonso. Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, ha evaluado el inicio de la relación con Aston Martin y marca el camino a seguir.

"El Test de Barcelona fue un momento clave y un paso adecuado en la dirección correcta", considera. “El siguiente objetivo es acumular kilometraje para confirmar la fiabilidad del motor y comprobar todas las funciones", añade.

Algunos de sus rivales, como Mercedes, Ferrari y Red Bull, pudieron llevar a cabo simulaciones y completar muchas vueltas sin incidencias, pero Aston Martin llegó justo de tiempo al ensayo de Montmeló y apenas pudo trabajar un día y medio en pista. Ahora todos los equipos tienen otras seis jornadas por delante en los test de Bahrein.

"Todavía debemos observar cómo se comporta el paquete completo de coche y unidad de potencia como sólo una máquina. Estamos deseando verlo y seguimos aprendiendo juntos este año. Nuestro acuerdo se firmó en 2023, pero todo era teoría y simulación. El objetivo es crear esa relación entre las dos partes y después acumular datos y kilometraje entendiendo como el RA62H funciona en el AMR26", subraya. "Ha sido un proceso largo. Años de desarrollo y trabajo duro culminan con esto. Sakura, HRC UK y Aston Martin han trabajado incansablemente para desarrollar, planificar y construir".

Orihara, que trabaja en Honda desde hace dos décadas, asume el reto de 2026 consciente de la presión que rodea al proyecto de Newey. "Mi función es amplia y variada, pero, en última instancia, debo tomar las decisiones finales en la pista en relación con la unidad de potencia. También gestiono a todos los miembros de Honda Racing Corporation en pista para asegurarme de que nuestras unidades de potencia estén listas", detalla.

"En el circuito, deberé afinar el plan con los ingenieros para el fin de semana, evaluando nuestras opciones y los distintos escenarios según las condiciones. Luego me reuniré con los ingenieros del equipo Aston Martin para asegurarnos de que estamos completamente integrados. Al comenzar las sesiones, la unidad de potencia del coche es operada principalmente por personal de Honda. Mi trabajo será supervisar el panorama y la situación general", añade.