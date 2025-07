Honda se la juega con Aston Martin: ¿motores diferentes al resto?

Aston Martin tendrá en 2026 su primera bola de partido en la Fórmula 1. El equipo verde lo sabe -no por nada Lawrence Stroll ha invertido como nadie estos últimos tiempos-, aunque los resultados en el Gran Circo no están asegurados por mucha infraestructura que pueda tener un equipo. En ese desarrollo de un coche ganador tendrán especial importancia las unidades de potencia y en Aston Martin dependerán del trabajo de Honda para sobresalir en esta faceta.

La fabricante de motores nipona arrancará su asociación en exclusiva con Aston Martin a partir de 2026. A pesar de que Honda sigue todavía con un ojo puesto en Red Bull para terminar 2025 con buen sabor de boca, lo cierto es que de puertas para adentro el proyecto del equipo verde es el principal foco de atención de los japoneses. Nada puede fallar si se quiere iniciar la nueva era cumpliendo con las expectativas, aunque para ello Honda tenga que optar por estrategias distintas al resto.

Una apuesta arriesgada

Y es que todavía faltan meses para empezar a conocer los primeros detalles los monoplazas que están preparando los equipos de cara a 2026, aunque siempre acaban trascendiendo pequeños detalles sobre cómo avanzan los proyectos antes de tiempo. En el caso de Aston Martin, las noticias que llegan sobre Honda son cuanto menos sorprendentes relacionadas con la estrategia que están siguiendo los japoneses con próxima unidad de potencia.

Según el medio F1 Insider, el periodista Ralf Bach ha desvelado que la fabricante japonesa ha tomado un camino distinto al de otras marcas respecto al circuito de baterías. La información que avanzan es que Honda se ha desmarcado del resto de fabricantes como Mercedes, Ferrari o Red Bull para trazar su propio camino probando algo distinto. De ser cierto, Aston Martin se desmarcaría con una unidad de potencia diferente al de sus competidores en una apuesta arriesgada que ha despertado valoraciones encontradas.

Hay quienes no pueden evitar recordar aquel fatídico motor Honda en el McLaren de Fernando Alonso durante su segunda etapa en la escudería británica. Por aquel entonces, el asturiano llegó a considerar su unidad de potencia como una propia de las categorías inferiores en una colaboración que no terminó como se esperaba. Las libertades creativas de Honda con el circuito de baterías podría ser un acierto, sí, pero también uno de los motivos por los que Aston Martin no termine dando el salto esperado para la próxima temporada.

Fernando Alonso, McLaren-Honda / Agencias

Sin embargo, la historia de Honda en la Fórmula 1 tiene también capítulos de éxitos; desde que empezase a suministrara a Williams en 1983, los japoneses han revolucionado muchos aspectos técnicos en lo que se refiere a las unidades de potencia, siendo más reciente como suministrador de motores a Red Bull de 2019 a 2025. Solamente el tiempo dirá si Honda acierta con una estrategia arriesgada distinta al resto.