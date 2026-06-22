Honda enfría las expectativas de Fernando Alonso y Aston Martin

2026 prometía ser el año del esperado regreso de Fernando Alonso a la parte delantera de la parrilla, pero lejos de la realidad, encabeza la tabla... pero por la cola. El proyecto de Aston Martin y el AMR26 pintaba como una auténtica revolución en el año del cambio de era en la Fórmula 1, pero la realidad es que el monoplaza lleva toda la temporada compitiendo por ser el peor de la parrilla junto al recién aterrizado Cadillac.

El motor Honda ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para la escudería británica, creando falta de fiabilidad y con un rendimiento bajísimo, y por eso la fábrica nipona trabaja sin descanso. Pero, según apunta Koji Watanabe, presidente del motorista japonés, no se pueden esperar milagros de la noche a la mañana. Una versión que choca con la de la escudería y Alonso, quienes han estado apuntando a mejoras significativas a partir del parón de verano.

Fernando Alonso, al volante del Aston Martin en el Circuit de Barcelona. / Valentí Enrich

Así lo explicó en una charla reciente compartida por la web del campeonato. "La dirección de Honda se toma muy en serio la situación actual y no está satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora", aseguraba el nipón. "Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de mejorar y, al mismo tiempo, también hay un claro entendimiento de que el proyecto debe evaluarse a medio y largo plazo, no solo este año", explicaba Koji.

Es un proyecto que se espera que cambie de rumbo lo antes posible, pero a largo plazo aún queda trabajo. "La situación no va a cambiar drásticamente de la noche a la mañana, por lo que nuestro enfoque no varía y seguiremos trabajando con una perspectiva a largo plazo", seguía el japonés. "La dirección sigue brindando un firme apoyo y mostrando grandes expectativas, centrándose en el proceso de resolución del reto al que nos enfrentamos", sentenciaba.

El japonés también se pronunció con detenimiento en un vídeo compartido a través de las redes sociales del proyecto de Honda en Fórmula 1. "El inicio de la temporada 2026 ha sido muy complicado. Nuestra posición actual no es en la que queremos estar. Sin embargo, en momentos difíciles confiamos en nuestro espíritu desafiante que es parte del ADN de Honda y HRC", dijo el 'jefazo' japonés en un vídeo compartido en las redes sociales de Honda.

"Todo el mundo el equipo sigue trabajando duro para mejorar la unidad de potencia de 2026. Nuestra relación con Aston Martin se hace más fuerte cada día", aseguró

Y la clave es precisamente esa. La unión hace la fuerza. Y seguir trabajando, sin tirar la toalla, también es un factor clave. "Como un equipo, seguiremos trabajando fuerte juntos. No nos vamos a rendir nunca, sin importar qué. Entendemos que los resultados hasta ahora han sido frustrantes y compartimos ese sentimiento. Pero creemos que nuestro duro trabajo valdrá la pena y seguimos empujando hacia delante", sentenciaban.