... Y Honda dice que han mejorado: "Hay menos vibraciones"

La situación es surrealista. El proyecto de Aston Martin y Honda hace aguas por todas partes y los de Silverstone ya culpan abiertamente a Honda de todos sus males. Adrian Newey, que el jueves compareció en rueda de prensa en Melbourne junto al presidente de HRC Koji Watanabe, guardó las formas, pero hoy, en la rueda de prensa de jefes de equipo, ha desenmascarado definitivamente a los japoneses.

Newey ha revelado que en noviembre se enteraron al visitar Tokio que la unidad de potencia no iba a estar lista para el inicio de la temporada en Australia y que la mayor personal era nuevo e inexperto en F1: “Solo quedaba el 30% del equipo original”, ha explicado en referencia al grupo de trabajo que colaboró en los cuatro títulos de Max Verstappen.

Como si la cosa no fuera con ellos y después de la vergonzante imagen de Fernando Alonso vestido de calle en el box, mirando su móvil, sin poder subirse al coche en toda la primera sesión libre, Honda ha ofrecido su valoración propia de la jornada. Consideran que ha sido “valiosa” y que han mejorado el problema de vibraciones que tanto castiga al coche y a los pilotos.

Shintaro Orihara, Director General de pista e ingeniero jefe de HRC F1 ha explicado que: “La FP2 de hoy fue muy valiosa para nosotros, ya que pudimos comprobar el efecto de nuestras contramedidas. Con Lance y Fernando completando un total de 31 vueltas, pudimos recopilar los datos necesarios para determinar que los elementos que implementamos primero en el banco de pruebas de HRC Sakura funcionan correctamente en la pista. Como resultado, se producen menos vibraciones en la batería, según el análisis realizado durante la sesión”.

En cuanto al problema que ha impedido rodar a Alonso por la mañana, Orihara ha señalado que “comenzamos el día con la identificación de un problema en la unidad de potencia del coche de Fernando. Intentamos solucionarlo antes del inicio de la FP1, pero lamentablemente no pudimos completar el trabajo a tiempo. Por lo tanto, se decidió que el coche n.º 14 no participaría en la sesión mientras continuaba el trabajo en la unidad de potencia. También tuvimos un problema con la unidad de potencia de Lance, y decidimos parar en boxes e investigar, lo que nos permitió realizar los cambios para la FP2”.