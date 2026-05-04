Honda da esperanzas a Aston Martin y Alonso

Honda empieza a encontrar 'brotes verdes' en su aventura junto a Aston Martin. Y no precisamente por el color tradicional de la escudería de Silverstone. La nueva sociedad nació en un contexto difícil, en puertas de un profundo cambio de reglamento y arrancó con graves problemas. Sin embargo, después del parón de cinco semanas sin competición en la Fórmula 1, los japoneses creen tener motivos para un moderado optimismo.

En Miami detectaron señales positivas, según la valoración que hizo Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, tras la carrera del domingo, en la que Fernando Alonso acabó 15º, por delante de los dos coches de Cadillac y su compañero Lance Stroll vio la bandera a cuadros intercalado entre Pérez y Bottas, en 17ª posición.

"Podemos sacar algunas conclusiones positivas del fin de semana de Miami, ya que por primera vez ambos monoplazas terminaron las dos carreras y no tuvimos problemas serios de fiabilidad en nuestras unidades de potencia", resumió Orihara.

"Hemos encontrado la manera de reducir la mayor parte de las vibraciones, lo que nos ayuda a garantizar una mayor fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento con temperaturas muy elevadas, como las que se dieron durante la carrera sprint del sábado", explicó, confirmando lo que avanzó Alonso el sábado: "Las vibraciones han desaparecido y hemos podido terminar sin problemas en las manos o en el cuerpo", dijo el sábado tras la carrera sprint.

Orihara considera que el fin de semana de Miami supone “un pequeño paso en la dirección correcta que nos permitirá trabajar más para mejorar el rendimiento. Llevará tiempo, pero de momento hemos cumplió con algunos de los requisitos que nos ayudan a seguir adelante”.

Oir al portavoz de Honda hablar de rendimiento, de prestaciones, es sin duda la mejor noticia para los fans de Aston Martin y Fernando Alonso, aunque todos en el equipo están convencidos de que va para largo. De hecho, el asturiano ya le ha puesto fecha a la versión mejorada del AMR26: "En 12 o 14 carreras, tras el verano esperamos que la segunda parte de la temporada sea mejor".