Honda da la cara por la crisis en Aston Martin

Aston Martin es, de lejos, el equipo que menos ha rodado este invierno: solo 400 km completados entre Fernando Alonso y Lance Stroll. Los problemas, de toda índole, han convertido la pretemporada en una pesadilla y buena parte de ellos se derivan de la nueva sociedad con Honda como motorista.

El primer proyecto de Adrian Newey en Silverstone ha empezado torcido, pero tanto en la sede del equipo, como en la fábrica de Sakura trabajan día y noche para corregir el rumbo cuando falta una semana para que el Mundial 2026 alce el telón en Australia.

Este viernes la dirección de HRC ha ofrecido una rueda de prensa en Japón para explicar todas las dificultades con las que se han encontrando este invierno y lo que están haciendo para tratar de solucionarlas antes de que sea demasiado tarde.

Ikuo Takeishi, jefe del departamento de automoción, ha acompañado al presidente de Honda Koji Watanabe. Los directivos nipones han explicado que "durante los test detectaron vibraciones anormales en el motor y que causaron daños en el sistema de baterías, lo que fue la razón principal de la parada en pista", según Takeishi.

"Por supuesto, nuestro equipo de unidades de potencia está investigando la causa y trabajando en medidas correctivas, al tiempo que se implementan medidas en el chasis. Concretamente, estamos utilizando la batería en Sakura en un banco con el monocasco montado, aplicando activamente múltiples contramedidas, mientras llevamos a cabo medidas y análisis contra las vibraciones", ha añadido.

"Estamos cambiando cosas en el motor, pero también en el coche”, han dicho, revelando que en estos momentos hay cinco ingenieros de Aston Martin que se han desplazado a la fábrica de Japón: “Trabajamos más estrechamente que nunca con ellos, el desafío es enorme, tenemos problemas graves, pero definitivamente vamos a por la victoria”, ha advertido Watanabe con convicción.

Sobre las causas de las vibraciones, Takeishi ha comentado que "como suele ocurrir en todos los coches, la causa es el motor, por lo que el origen es, en última instancia, el motor dentro de la unidad de potencia. Estamos tratando de averiguar cómo contrarrestarlas y cómo endurecer el coche".

Honda también ha detallado que el problema de motor afecta a la conducción del monoplaza, como se vio en Bahrein con los constantes bloqueos y salidas de pista de Fernando Alonso y Lance Stroll. "Es como si la batería se estuviera sacudiendo dentro de la carrocería del vehículo. La zona donde está fijada la batería vibra y tal y como están las cosas, sospecho que nos hemos encontrado con una situación bastante complicada", admiten.

"Mi objetivo es reducir la vibración antes de Suzuka, o claro, mejor antes del inicio de la temporada, pero pretendo que el coche esté en condiciones competitivas antes de Suzuka", ha asegurado Takeishi, en referencia a la carrera de casa, el GP de Japón, tercera cita del calendario, del 27 al 29 de marzo.