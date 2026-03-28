Honda no convence, ni da plazos a Fernando Alonso: "Es difícil dar una fecha de cuándo seremos fiables"

A Koji Watanabe , presidente de HRC, le ha tocado acompañar a los máximos representantes de la cúpula directiva de Honda en el circuito de casa, en Suzuka, durante la clasificación del Gran Premio de Japón. No imaginamos qué les habrá contado para excusar el descalabro de los dos Aston Martin, que han concluído últimos.

Mientras tanto a Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, le ha tocado ‘lidiar’ con la prensa. Y a pesar de que ha vuelto a hacer un ejercicio de autocrítica, no ha querido poner plazos a la recuperación del equipo.

“Sin duda no es lo que queríamos mostrar a nuestros aficionados, pero este es nuestro rendimiento actual. Sabemos que tenemos que trabajar muy duro de cara al futuro”, ha reconocido sobre las posiciones de Alonso (21º) y Stroll (22º).

“Es difícil dar una fecha de cuándo seremos fiables, porque esta nueva normativa es muy complicada. Siempre que entramos en el garaje estamos trabajando tanto en cuestiones de fiabilidad como de rendimiento. En Sakura trabajamos duro y en algún momento introduciremos un nuevo motor”, ha insistido, sin precisar cuándo. Alonso, tras la 'qualy', ha hablado de meses para corregir el rumbo errático de este inicio de curso.

“La FP3 y la clasificación han transcurrido sin problemas, continuando con la dinámica del viernes. No hubo problemas con la unidad de potencia y estamos progresando satisfactoriamente con nuestro programa de rodaje. En cuanto al rendimiento, los tiempos por vuelta están lejos del nivel que buscamos, pero al menos en términos de fiabilidad hemos logrado cierto nivel de éxito”, considera.

“En cuanto a la clasificación, hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, así que aceptamos los resultados y el domingo nos centraremos en terminar la carrera, algo que no habíamos podido hacer antes”, ha insistido Orihara.

Réplica a Newey

Después de que el viernes Watanabe tratara de aclarar el supuesto “malentendido” con Adrian Newey en su visita a Sakura, cuando el jefe de Aston Martin reparó en que solo un 30% de los ingenieros que trabajaban en el proyecto de F1 tenían experiencia previa en Red Bull, también Orihara ha dado una explicación.

"Esa es nuestra filosofía en Honda. Dividimos a los ingenieros entre los proyectos de automovilismo y Fórmula 1, gente que es importante para Honda. Ahora tenemos confianza en que contamos con los ingenieros buenos en nuestra estructura y nos podemos centrar en lo que debemos", ha cerrado en declaraciones a DAZN.