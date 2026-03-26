Honda avanza: "Podemos acabar la carrera"

Aston Martin ha confirmado este jueves que incorpora actualizaciones en Suzuka. El director de operaciones Mike Krack y el ingeniero jefe y mánager general en pista de Honda, Shintaro Orihara, han comparecido ante la prensa en vísperas del Gran Premio de Japón, especialmente crucial para el motorista nipón, y han asegurado que el objetivo es que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan “acabar la carrera” del domingo, lo que no pudieron hacer en Australia ni China.

"El Gran Premio de Japón es muy importante para Honda. Desde el punto de vista de la batería, la fiabilidad es suficientemente buena para acabar la carrera", ha comentado Orihara, que ha añadido que hay “avances en cuanto al problema de las vibraciones que afectan a los sistemas".

Si consiguen que las baterías aguanten, la siguiente etapa será centrarse en el rendimiento, en el que el AMR26 está a ‘años luz’ del resto de la parrilla, quizá solo a la altura de Cadillac, nuevo este año en F1. Ahora mismo, visto lo visto en los dos primeros grandes premios, están a tres segundos por vuelta de los más rápidos.

"Cómo decirlo... no podemos mejorar el motor, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka", ha explicado Orihara.

Mike Krack también se ha referido a las vibraciones, que según declaró Stroll solo les permiten completar “media carrera” sin comprometer el físico. El ingeniero luxemburgués confía en haber mitigado el problema: "Hemos trabajado juntos en diferentes medidas para mejorar tanto el hardware como el lado del piloto, hay medidas en marcha que, obviamente, tenemos que probar aquí y luego ver cómo estamos. En todo caso quí habrá actualizaciones, algunas visibles y otras, no", ha subrayado Krack.

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A su lado, Orihara ha insistido: "Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera.