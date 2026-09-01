Honda y Aston Martin se preparan para sufrir en Monza: "Sabemos que todavía estamos por detrás"

Nuevo fin de semana de carreras y nueva oportunidad para Aston Martin de seguir mejorando tras dos carreras de progreso en Hungría y Países Bajos. La Fórmula 1 aterriza en Monza (Italia), donde la fábrica de Silverstone seguirá luchando por consolidar el rendimiento que logró tras icorporar mejoras en el chásis y, sobretodo, en el motor Honda, que tantos problemas de rendimiento, fiabilidad y vibraciones ha dado en la primera parte del curso 2026.

La realidad es que el AMR26 estuvo lejos de las expectativas que se depositaban en él ya desde los test de pretemporada. El que se había postulado como un proyecto ganador para el año del nuevo reglamento de la F1 terminó siendo un auténtico quebradero de cabeza para sus pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, quienes se hundieron en las últimas plazas de la parrilla y en cada GP competían por ser el peor monoplaza con el recién aterrizado Cadillac.

En Honda siguen trabajando para mejorar el motor del AMR26 / Alastair Staley / F1 Honda Racing

Pero han sido muchos meses de trabajo, tanto en la fábrica de Silverstone como en Japón, donde Honda estuvo buscando cómo mejorar el rendimiento y potencia, especialmente tras la icorporación del sistema ADUO. El nuevo motor llegó en Zandvoort (Países Bajos), y pese a que los pilotos esperaban un paso más grande, Alonso terminó en la novena plaza, eso sí, doblado.

Ahora la escudería se planta en Monza, uno de los trazados con más rectas del calendario y más aceleración, algo que requiere de un motor potente y en Honda son consicentes de que, tal vez, tocará sufrir. Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, es totalmente consicente de ello. "Monza es un circuito único con una de las proporciones de aceleración máxima más altas del calendario de 2026, con sus largas rectas y solo 11 curvas. En esta pista, la forma en que se distribuye la energía limitada en estas secciones se vuelve crucial, y esto se ve especialmente acentuado en la clasificación", valoraba el ingeniero.

La potencia quedará al descubierto

"Los tiempos por vuelta en Monza son muy sensibles a la potencia. Con la introducción de nuestro motor de especificación 2 en Zandvoort, hemos dado un paso adelante en términos de rendimiento, pero debemos ser realistas de cara al próximo fin de semana, ya que sabemos que todavía estamos por detrás de nuestros competidores en términos de potencia general", valoraba el nipón.

En la fábrica del motorista se marcan sus propios objetivos para este fin de semana. "Nuestro principal objetivo en el Gran Premio de Italia es mejorar la manejabilidad. Desde el Gran Premio de los Países Bajos, hemos estado trabajando intensamente en el banco de pruebas de HRC Sakura para mejorar esto y, específicamente, para lograr un control de la combustión estable y constante", explicaba.

HRC tienen la esperanza de poder dar un paso hacia adelante en las próximas carreras gracias a toda la información que puedan extraer de este fin de semana en Italia. "En Monza, confirmaremos el efecto de ese trabajo y realizaremos ajustes adicionales que nos darán mayor competitividad en las próximas carreras", sentenciaba.