Honda aclara el 'malentendido" con Adrian Newey y su visita a la fábrica de Sakura

Honda y Aston Martin están protagonizado uno de los mayores fiascos en la era moderna de la Fórmula 1. Del “Ganar en Australia 2026” que repetía el año pasado Fernando Alonso cada vez que tocaba lamentar un mal resultado, vislumbrando un magnífico horizonte de la mano de Adrian Newey y el motorista japonés, se ha pasado al “acabar la primera carrera del año” que ha señalado hoy el asturiano como objetivo en Suzuka.

Después de ser campeones con Red Bull, los jefes de Honda de las pintaban muy felices en su nueva aventura con los de Silverstone. Y también en Aston Martin soñaban en grande al convertirse en equipo de fábrica, dejando de ser clientes de Mercedes. Sin embargo, después de dos grandes premios nefastos en Australia y China, donde ni Alonso ni Stroll vieron la bandera a cuadros, la pesadilla de McLaren en 2015, también con Alonso al volante, empieza a parecer un ‘cuento de hadas’ en comparación con el desastre actual.

Así las cosas, por mucho que ambas partes insistan en que trabajan unidos para salir del bache, la tensión va en aumento. En Australia Newey desenmascaró a los japoneses y relató que el pasado mes de noviembre durante una visita a Sakura se dieron cuenta de que solo el 30% de la plantilla era el personal original que trabajó con éxito en Red Bull y que la gran mayoría de los ingenieros eran júniors.

Este viernes, Koji Watanabe ha tratado de aclarar lo que según dice fue un “malentendido” en la percepción de Newey y la delegación de Aston Martin que se desplazó hasta la fábrica de Japón. “Nuestra política consiste en rotar a los ingenieros de los deportes de motor para que pasen periódicamente a la producción en serie o a tecnologías más avanzadas, como los aviones a reacción, los eVTOL o la hidráulica, algo por el estilo", ha argumentado Watanabe en la rueda de prensa de la FIA.

"Seguimos rotando desde el principio. Probablemente mi explicación no sea suficiente. Y, por supuesto, reconstruir la organización nos llevó tiempo, así que creo que esa era su preocupación. Pero ahora contamos con una organización y un talento suficientes", ha subrayado.

El chasis, en cuestión

En este punto, desde Honda también han querido señalar al chasis de Newey. El principal problema ahora mismo son las vibraciones que proceden de la unidad de potencia de Honda y que ‘torturan’ a Alonso y Stroll de tal manera que no pueden completar una distancia de carrera sin arriesgarse a sufrir lesiones en los nervios de las manos, como denunció Newey. Pero según Watanabe, el chasis aumenta al extremo las sacudidas.

“En la prueba en el dinamómetro la vibración es aceptable, pero una vez que integramos el motor en el chasis real, esa vibración aumenta mucho más que en nuestro banco. Por supuesto, solo la unidad de potencia no puede resolver el problema, así que estamos trabajando muy de cerca con Aston Martin para resolver el problema junto con el chasis”, ha afirmado Watanabe.

“En este momento estamos enfocados en cómo podemos mejorar la situación, principalmente daños en el área de la batería, pero también esta vez para Suzuka hemos mejorado la gestión de energía para un mayor rendimiento de conducción”, ha añadido el japonés, que asegura que tienen un plan “de recuperación” junto a Aston Martin, aunque sin especificar más al respecto: “Tenemos un plan, pero no podemos decirlo hoy.”

Sin ritmo ni rendimiento

Paralelamente, Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de HRC, ha ofrecido su valoración tras el primer día de acción en Suzuka, que ha calificado de "productivo". Ha asegurado que “en los entrenamientos libres obtuvimos datos útiles para saber dónde debemos reducir las vibraciones, no solo para el sistema de baterías, sino también para el piloto".

"Tuvimos una sesión fluida con ambos coches en la FP1 y la FP2, y acumulamos bastante kilometraje, lo cual también es positivo. Sin embargo, nuestro ritmo no es el que buscamos, así que debemos revisar los datos durante la noche y optimizarlo para la FP3 y la clasificación del sábado, con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento”.