Homenaje histórico en la Fórmula 1: las ingenieras Hannah Schmitz y Laura Müller ya tienen su propia curva

En vísperas del 8-M la Fórmula 1 ha decidido conmemorar a dos piezas clave dentro de dos escuderías de 'El Gran Circo'. Y lo ha hecho con el mejor de los homenajes para todo amante de las carreras. Hannah Schmitz, estratega jefe de Red Bull, y Laura Müller, ingeniera de carrera de Esteban Ocon, ya tienen su propia curva en el trazado australiano de Albert Park. Y este mismo viernes fueron reconocidas por ello en el marco del inicio del Gran Premio de Australia, el primero del curso 2026.

Cada vez son más las mujeres que se van abriendo paso en el mundo del 'motorsport'. Sin embargo, aún son pocas las que se dedican a puestos clave en los equipos, tanto en la parte de estrategia como en la de ingeniería o mecáncia. Es por eso que la Fórmula 1 se ha puesto manos a la obra y ha entregado la placa de reconocimiento a Schmitz y Müller, puesto que la curva 6 llevará su nombre durante el Gran Premio de Australia.

Este nombramiento forma parte de las iniciativas de la Fórmula 1 en el Dia Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo a nivel mundial. La iniciativa forma parte del proyecto 'In Her Corner', una colaboración entre Engineers Australia, empresa de acreditación de ingeniería certificada por el gobierno, y la organización del GP de Australia, cuyo objetivo es inspirar a la próxima generación de ingenieras y promover la presencia de más chicas en un mundo tan masculinizado como lo es 'El Gran Circo'.

A través de las historias en su perfil de Instagam, la Fórmula 1 compartió un vídeo de ambas recogiendo un marco en el que aparece la silueta del trazado oceánico y se especifica la curva 6 como la suya. "Estoy muy feliz", se puede oír decir a Müller, mientras ríe junto a Schmitz.

En cuanto a Müller, se convirtió en ingeniera de carrera en 2025, siendo la primera mujer en la historia en ocupar este puesto en la Fórmula 1. Durante la temporada pasada fue una habitual en las radios de Esteban Ocon en Haas.

Un fin de semana dedicado a ellas

Schmitz, por su parte, ocupa un puesto clave como directora de estrategia en Red Bull desde el año 2021, y ha formado parte de gran parte de los últimos logros al volante del tetracampeón Max Verstappen. La británica es quien decide cuándo paran los pilotos de la escudería de Milton Keynes para cambiar neumáticos, así como los riesgos que deben tomar para llevarse la victoria.

A lo largo del fin de semana, no serán las únicas en ser reconocidas. Se recordarrá a otros rostros como Ruth Buscombe, antigua estratega de Sauber, o Jessica Hawkins, última mujer en subirse a un F1, así como las dos jóvenes pilotos australianas de la F1 Academy de este año, Aiva Anagnostiadis y Joanne Ciconte.