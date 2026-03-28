Histórico KO de Verstappen en Q2: "Si seguimos así, la temporada se va a hacer larguísima"

Una de las sorpresas (negativas) de la clasificación del Gran Premio de Japón ha sido la prematura eliminación de Max Verstappen en Q2. Un resultado aún más doloroso para el tetracampeón si tenemos en cuenta que su nuevo compañero Isack Hadjar y el rookie de Racing Bulls Arvid Lindblad le han superado y sí que han pasado a la tercera ronda definitiva.

Max, dominador habitual del circuito de Suzuka, donde encadenaba cuatro poles y victorias consecutivas en ediciones anteriores, no ha logrado encontrar ritmo en una sesión marcada por la inestabilidad de su monoplaza. “Es inconducible”, se ha quejado por radio tras confirmar que estaba fuera en segunda ronda.

En las imágenes 'onboard' se ha visto que efectivamente el Red Bull RB22 es un coche nervioso, con constantes pérdidas de adherencia y dificultades para mantener la trazada en sectores clave del circuito. “Creo que pasa algo con el coche. Es incontrolable. Rebota en la alta velocidad de atrás”, ha insistido Verstappen, que mañana arrancará 11º en parrilla.

El neerlandés no ha ocultado su frustración al final de la jornada del sábado. "Ha sido muy difícil, no he tenido nada de agarre en clasificación. Hemos hecho algunos cambios, pero no había equilibrio en la entrada ni a mitad de curva y no es como te gustaría que fuera", ha revelado en DAZN.

"Espero que el mes de parón antes de Miami cambie algo. Si nos mantenemos así, la temporada va a ser larguísima con los problemas que tenemos. Tenemos trabajo por hacer", ha advertido Max.