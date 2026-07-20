Historia de la sanción más absurda en la F2

El equipo español Campos Racing sigue dominando en la categoría antesala de la F2. Se marcha de Spa-Francorchamps al frente del campeonato de pilotos con Nikola Tsolov y también manda en constructores. Sin embargo, sus 70 puntos de ventaja al Team Rodin se han visto reducidos a 64 por una de las sanciones más insólitas y absurdas que han dictado los comisarios de la FIA.

El mexicano Noel León, piloto de Campos Racing, finalizó séptimo en la carrera principal del GP de Bélgica, pero fue descalificado porque uno de los invitados del equipo utilizó unos cascos con micrófono incorporado, los cuales están exclusivamente reserrvados al personal operativo.

Durante un periodo de bandera roja, por el accidente de Laurens Van Hoepen, un invitado del piloto se puso unos cascos con micrófono. Un comisario se acercó para advertirle de que no estaba permitido llevarlos, la persona hizo caso omiso y volvió a colocárselos. Campos Racing, a través de su director deportivo, explicó ante la FIA que el invitado había utilizado esos cascos por error, pero la advertencia previa desmontó ese argumento.

Los comisarios consideran a Campos Racing responsable de asegurarse de que todos los invitados utilizan únicamente los cascos que sirven para escuchar las comunicaciones por radio y por ese motivo, multaron al equipo con 20.000 euros. Además anunciaron que queda en suspensión una penalización de 25 puntos en el campeonato de equipos que se activará si se produce una nueva infracción similar.

En cualquier caso, puede entenderse el castigo al equipo, pero no al piloto, que no obtuvo ninguna ventaja en pista por parte de su invitado en el box, con el que no se comunicó en ningún momento. León pierde los seis puntos conseguidos en un domingo para olvidar.

El catalán Mari Boya asciende la novena posición y la clasificación final tras las sanciones queda así:

Y así va el Mundial: