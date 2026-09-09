El hijo de Kimi Räikkönen, a sus 11 años, ficha por Red Bull

Robin Räikkönen, hijo del campeón del mundo de Fórmula 1 en 2007, Kimi Räikkönen, ha dado un paso al frente en su futuro al firmar por una de las estructuras más potentes de la actualidad. A sus 11 años. el futuro piloto pasará a formar parte a partir del próximo año del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, cuna de grandes campeones como Sebastian Vettel o Max Verstappen.

"Bienvenido a la familia Red Bull, Robin Räikkönen. Uno de los talentos jóvenes más prometedores de su generación, el joven finlandés se unirá a nuestro programa de desarrollo de pilotos a partir de 2027", reza el texto difundido por Red Bull en sus redes sociales.

Pese a su corta edad, el pequeño cuenta con una importante tratectoria en los circuitos, donde ha despuntado en el karting y ha cosechado éxitos en campeonatos nacionales e internacionales de Rotax y WSK. De hecho, la familia se mudó en 2023 desde Suiza hasta Italia para impulsar la carrera del menor, que ahora ha dado un paso más uniéndose a Red Bull.

Un talento a explotar

"Robin ya ha demostrado una habilidad excepcional en el karting. Su velocidad, su técnica de carrera y su talento natural lo han consolidado como uno de los jóvenes pilotos más prometedores de su categoría", explicó Laurent Mekies, CEO y director de Red Bull Racing. "Al mismo tiempo, impresiona por su madurez, su serenidad y su clara concentración en la conducción", completó el directivo francés.

"Nuestro objetivo es que desarrolle su potencial paso a paso, sin ejercer presión innecesaria sobre él. El camino en el automovilismo es largo, y le brindaremos el tiempo, el apoyo y los recursos que necesita para maximizar su potencial", apunta la nota oficial de la escudería.

Por su parte, Kimi, afirmó que "estamos todos encantados de que Robin haya sido elegido para continuar su trayectoria deportiva como miembro del Red Bull Junior Team". "Laurent y todo el equipo de Red Bull nos han brindado un apoyo increíble durante todas nuestras conversaciones. Ofrecen un programa atractivo e integral para desarrollar y potenciar el progreso de Robin en los próximos años, proporcionándole toda la experiencia necesaria para desarrollar su talento natural, que ha demostrado ampliamente en todas sus incursiones en el karting hasta la fecha", completó el padre del joven prodigio.

Pilotos como el español Pepe Martí o el italiano Antonio Giovinazzi, entre otros, no tardaron en felicitar a la familia, expresando sus felicitaciones con mensajes en la publicación de la escudería.