La hija de Michael Schumacher se sincera tras el accidente de su padre: "Me ayudaron a superar todo"

La vida de Michael Schumacher y sus allegados tomó un cambio de rumbo radical aquel fatídico 29 de diciembre de 2013. El piloto alemán, que se encontraba practicando esquí -una de sus grandes aficiones lejos del motor- en los Alpes franceses, sufrió un trágico accidente que obligó a Michael a retirarse de la vida pública. Su estado de salud ha estado rodeado de misterio, pues once años después de la tragedia, poco se conoce sobre la situación actual del piloto alemán...

En este sentido, cualquier noticia a cuentagotas es relevante para conocer cómo se encuentra el legendario piloto de Fórmula 1. La última en pronunciarse ha sido su hija Gina-Maria Schumacher, de 29 años, que dedica actualmente su vida a la equitación. Como su padre, la alemana ha nacido con ese gen campeón que la ha llevado a lograr grandes cosas a título personal, aunque su vida nunca ha sido la misma desde que su padre sufriese ese desvío en una pista de esquí.

Los Schumacher, Michael y Corinna, en una imagen de archivo / J.L.Cereijido

Gina estrena ahora un documental que ha apodado como 'Horsepower: The World of Gina Schumacher'. En este largometraje, la alemana da nuevos detalles de cómo vivió el accidente de su padre y cómo transformó su vida: "Después del accidente de papá, me volqué de lleno en la equitación porque tenía que hacer algo. Los caballos siempre han sido importantes. Pero desde entonces, han sido... Es decir, no podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo", detalla Gina.

La hija del piloto dedicó su vida al mundo ecuestre, donde encontró un salvoconducto para lidiar con la cruda realidad familiar: "Estoy agradecida de poder hacer esto. Porque no es algo que se deba dar por sentado. Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante para mí trabajar duro en este ámbito, para poder hacerlo lo mejor posible", detalla. "Me ayudaron a superar todo", desvela. "Mi madre tenía un caballo, y cuando éramos más jóvenes, quiso volver a montar. Pero quería un caballo dócil. Luego estuvo en Dubái con papá, y montaron caballos árabes", explica en el avance del documental.

Gina Schumacher, hija de Michael / Twitter

Una de las pocas cosas positivas que le han pasado a la familia de Michael desde entonces fue la boda de su hija Gina en septiembre. La mayor de los dos hermanos se casó con Lain Bethke en un acto extremadamente reservado donde no se permitieron la entrada de dispositivos móviles para evitar contratiempos. La última noticia que sabemos relacionada con el alemán es que será abuelo en 2025; su hija Gina tendrá un hijo que espera poder disfrutar con Michael en un futuro. Una nueva vida rodeada de misterio que cumple once años