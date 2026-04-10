Helmut Marko ya tiene nuevo cargo

Helmut Marko fue una de las figuras clave de Red Bull Racing desde que su amigo Dietrich Mateschitz, cofundador del imperio de las bebidas energéticas, decidió ponerle al frente de la cantera de jóvenes pilotos y como asesor principal del equipo de las bebidas energéticas.

Sin embargo, las luchas de poder internas tras la muerte de Mateschitz y el declive de resultados en el Mundial de constructores hicieron que Marko anunciase su dimisión a finales de 2025, aunque según algunas fuentes, se trató de una salida forzada por la nueva cúpula de la compañía.

El caso es que Marko, de 82 años, no ha querido desvincularse totalmente de la F1 y este viernes, en una rueda de prensa celebrada en Viena, ha confirmado que tiene un nuevo rol. Será el nuevo embajador del circuito Red Bull Ring, propiedad de la marca y que alberga, entre otros eventos, los Grandes Premios de Austria de F1 y MotoGP.

“Estoy encantado con este nuevo papel. Tengo una larga trayectoria. Gracias a mi edad, viví los inicios: 1969, 1970, el primer Gran Premio. Había un entusiasmo increíble. Y luego, con el regreso de Red Bull, entró en una nueva dimensión. Es un paisaje magnífico, una arquitectura impresionante: el edificio de boxes de Domenig. La organización es muy accesible para el público. Cuando viajas por el mundo, aprendes a apreciar de verdad lo bien que funciona todo aquí. Los precios también son razonables", ha celebrado Marko.

Curiosamente, asegura que espera con más ilusión este año el gran premio de MotoGP (18-20 de septiembre), que el de Fórmula 1 (26-28 de junio). “Se pueden ver dos tercios del circuito desde la mayoría de las tribunas. Sigue siendo un deporte muy duro. A veces ves cómo luchan, derrapan y dejan marcas negras en el asfalto. Los ángulos de inclinación y cómo se inclinan en las curvas son increíbles; Marc Márquez me enseñó hace dos años lo mucho que se había raspado el mono”, recuerda el doctor Marko.

Por su parte, Thomas Überall, director ejecutivo del Red Bull Ring, ha explicado en Speedweek como convenció a Marko de ‘aparcar’ de nuevo su jubilación: "Le conozco desde hace mucho tiempo y he viajado mucho con él. Representa el automovilismo en Austria como nadie, especialmente desde el fallecimiento de Niki Lauda. El Red Bull Ring está en Estiria y él es de esta región. Hay una buena conexión, así que para evitar que se volviera completamente inactivo tras su retiro, le propuse esto. Fue un paso natural pedírselo y aceptó".