Helmut Marko dejará Red Bull

Helmut Marko abandona Red Bull. Aún no es oficial, pero ya es un secreto a voces en el paddock de Abu Dhabi, donde este martes se celebran los últimos test de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Ex piloto de carreras y amigo personal del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, fallecido en 2022, Marko ha ejercido el cargo de asesor de la escudería de las bebidas energéticas desde su primera temporada en F1, en 2005 , cuando compraron la estructura de Jaguar para tener una formación propia en el 'Gran Circo'.

Durante estos 21 años el poder de Marko ha ido mucho más allá del rol de asesor. Ha dirigido con puño de hierro la Academia de Jóvenes pilotos de Red Bull, a menudo de forma cruel, dejando sin oportunidades a los que no le convencían o le defraudaban en pista nada más empezar.

En el programa junior impulsó a los dos tetracampeones de Red Bull, Sebastian Vettel y Max Verstappen. Marko se adelantó a Mercedes y le ofreció a Max un asiento en la F1 con Toro Rosso para 2015. Le ascendió al primer equipo en 2016, cuando el neerlandés aún no había cumplido los 18.

Desde entonces, ambos han mantenido una estrecha relación. Cuando el austríaco, siempre polémico en sus declaraciones, estuvo en la cuerda floja hace un año, Verstappen se posicionó a su favor, llegando a poner en duda su continuidad en el equipo sin Helmut.

¿Por qué se va?

Tras el GP de Abu Dhabi, en la clausura del Mundial, se filtró la posible marcha de Marko, de 82 años. "Es una situación compleja. Primero tengo que consultarlo con la almohada y luego ya veremos", dijo cuando le preguntaron al respecto, aumentando la intriga.

Este lunes se reunió en el hospitality de Red Bull con el director deportivo Oliver Mintzlaff y al parecer le comunicó que pese a tener contrato en vigor, no seguirá en el equipo la próxima temporada.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, habló en tono de despedida: “Helmut nos ha ayudado increíblemente este año a dar la vuelta a la situación. Obviamente, él y la cúpula directiva han tenido que tomar algunas decisiones difíciles. Pero la Fórmula 1 no es un entorno estático. Hay que adaptar constantemente la organización, tanto a nivel técnico como deportivo", dijo el francés.

"Es normal que estemos constantemente buscando cómo mejorar nuestra forma de trabajar. No estoy diciendo eso específicamente sobre Helmut, sino que en general siempre estamos desafiándonos a nosotros mismos y buscando próximos pasos, por pequeños que sean", señaló el Mekies, que tomó el relevo de Christian Horner el pasado verano.

Aunque nadie en Red Bull ha querido confirmar la marcha de Marko ni tampoco los motivos, no se trata de una jubilación debida a su edad. La prensa neerlandesa ha difundido un rumor según el cual, Marko firmó un contrato con el piloto de F2 irlandés Alex Dunne, tan talentoso como rudo en pista, cuando éste dejó la cantera de McLaren.

Esta decisión, que Helmut habría tomado sin el conocimiento de la cúpula de Red Bull, le habría costado el puesto. Después de promocionar al joven Arvid Lindblad como nuevo compañero de Liam Lawson en 2026, el equipo habría tenido que abonar una importante suma a Dunne para desacer el acuerdo.

Sin Marko, Horner y Newey, Red Bull habrá perdido en un año a las tres figuras clave en el equipo de las bebidas energéticas.