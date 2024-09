Helmut Marko: "Checo Pérez no es malo, solo es más lento"

Una temporada más, Red Bull está siendo un ejército de un solo hombre con Max Verstappen. La escudería austríaca, que arrancó la temporada de manera fulgurante con un dominio aplastante hacia sus rivales, ha visto como sus competidores han dado caza al RB20 hasta alejarlo de la lucha por las victorias en estas últimas carreras. El doblete de Mundiales peligra como nunca, especialmente un campeonato de constructores donde dependen de un Checo Pérez que ni está ni se le espera.

El mexicano, que empezó la temporada con buen sabor de boca encadenando podios junto a Max Verstappen, se ha venido abajo en cuanto el rendimiento de su Red Bull no ha sido aplastante como suele ser habitual. Checo ha sido incapaz de terminar un Gran Premio entre las tres primeras posiciones desde China mientras desde la escudería austríaca apremian al mexicano para que aumente su ritmo en pista.

Red Bull se teme lo peor

En Red Bull se viven las dos caras de la moneda; mientras que Max Verstappen es capaz de minimizar daños cuando el rendimiento de su monoplaza no es competitivo, Checo se hunde entre sus competidores con actuaciones en carrera que dejan mucho que desear. La situación ha sido aprovechada por McLaren, que ha recortado puntos a Red Bull a ritmo de vértigo hasta situarse en ocho la diferencia con el equipo de las bebidas energéticas.

En Red Bull nunca han ocultado su descontento con el rendimiento de Checo Pérez en pista, siendo especialmente crítico un Helmut Marko que nunca se corta la lengua al hablar de la actualidad de la escudería austríaca. El asesor de Red Bull se ha referido una vez más al ritmo en carrera del mexicano a quien no ha dudado en atizar duramente: "Checo Pérez no es malo, solo es más lento. No obstante, la prioridad es, por supuesto, que Max gane el campeonato de pilotos. Pero si seguimos así, perderemos el liderato en ambos Mundiales. Tenemos que resolver los problemas de equilibrio del coche", ha resuelto.

La escudería austríaca parece resignada a perder su trono en el campeonato de constructores, aunque apuesta por asegurar el Mundial de Max Verstappen hasta final de temporada. El holandés aventaja a Lando Norris en 62 puntos, una distancia holgada que cada vez es menor con el paso de las semanas. Red Bull traerá actualizaciones en su monoplaza próximamente que esperan que ayuden a recortar la diferencia con sus competidores... al menos para poder competir por el campeonato de pilotos.