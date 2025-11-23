¡Hay Mundial! Verstappen, a solo 24 puntos del milagro de todos los tiempos

¡Hay Mundial! Lo que parecía la historia de un imposible, de algo que por mucho que se alinearan los astros seguía siendo en extremo difícil, finalmente ha pasado. Esta vez, en Las Vegas, han sido apenas unos milímetros en el fondo plano del monoplaza los que han descalificado a ambos McLaren, que se fueron de vacío del Strip Circuit. Y eso solo significa una cosa: que Verstappen se acerca. Y a falta de dos fines de semana en el calendario, con el piloto neerlandés a la caza, todo puede pasar.

No pudo haber deseado un fin de semana más idílico Max Verstappen antes de llegar a Las Vegas. Ni en sus mejores sueños se podría haber imaginado un desenlace final como el vivido las horas posteriores a ver la bandera de cuadros, que volvió a cruzar en primera posición. 25 puntos en su bolsillo, lo máximo a lo que podía aspirar, pero el problema era que Lando Norris (2º) y Oscar Piastri (4º) minimizaron daños con el de Red Bull. A falta de solamente dos fines de semana por disputarse, la distancia parecía insalvable con los dos McLaren.

Verstappen bromea con Norris tras la carrera / @F1

Pero donde no llegó lo ocurrido en pista, lo hicieron los errores de McLaren con el monoplaza. La noticia saltaba en el paddock: Oscar Piastri y Lando Norris estaban siendo investigados por exceso de desgaste en el fondo plano y, tras más de cuatro horas de espera, finalmente los dos coches papaya fueron descalificados. Se fueron a 0 de Las Vegas y Verstappen, con 25, recortó de una tacada la máxima cifra posible con ambos rivales. Ver para creer.

Las cuentas del Mundial

La situación es la siguiente. Lando Norris (390 puntos) sigue siendo el líder destacado del Mundial de Pilotos, seguido por Oscar Piastri (366 puntos) y Max Verstappen (366 puntos). De entre los tres, quien llega en mejor estado de forma es claramente el neerlandés, que ha tenido un monoplaza ampliamente inferior a los McLaren durante toda la temporada y sigue a su estela a falta de dos carreras. Son 24 puntos los que le distancian de Norris, los mismos que Piastri, aunque el australiano ni está ni se le espera en la lucha final por el título. Todo, por lo que parece, dependerá de Max.

Y ahora vamos al calendario. El GP de Qatar abrirá sus puertas el próximo fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, con una sesión doble con sprint y carrera. El campeón de ambas pruebas podría ganar hasta un máximo de 33 puntos, una renta importante que será definitiva antes de llegar a Abu Dabi, del 5 al 7 de diciembre. En Yas Marina no habrá prueba doble, por lo que a la práctica Verstappen solamente tiene tres carreras por disputar y un máximo de 58 puntos por ganar.

Si Lando Norris fuese segundo en todas las carreras que quedan, el británico seguiría siendo el campeón del mundo a final de temporada. Solamente un peor resultado del de McLaren, quien debería sufrir una nueva descalificación o algún incidente en pista, evitarían algo que parece inevitable desde hace meses. Unos milímetros han abierto las puertas de par en par de Verstappen a su quinto título mundial. La lucha está al rojo vivo y con Max al acecho, todo puede pasar.