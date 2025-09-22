¿Y si hay Mundial para Verstappen?

Es la historia de un imposible. De algo que se escaparía a toda lógica, de un auténtico disparate para cualquiera con dos dedos de frente. Pero si algo ha demostrado Max Verstappen a lo largo de su carrera es no ser alguien corriente. Y, por mucho que pueda parecer absurdo, a falta de siete carreras más tres sprints para finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1, el neerlandés podría tener una última bala para conseguir su quinta corona este 2025.

Sí, es algo prácticamente utópico. Sí, son demasiados puntos para los pocos que quedan todavía por disputarse. Pero, ¿quién diría a Max Emilian Verstappen que saldría de Bakú a solo 69 puntos de Oscar Piastri con todavía diez pruebas por disputarse? En la temporada del dominio absoluto de McLaren, donde el campeón solamente debería vestir los colores papaya, el neerlandés ha decidido asomar la pata. Por si acaso. Y cuando el neerlandés lo hace, normalmente siempre cumple con sus intenciones.

Max Verstappen celebra tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 / ALI HAIDER / EFE

Hay algo que no pueden negar en Red Bull, un hecho impepinable: McLaren tiene el mejor coche de la parrilla. Y los austríacos, por su parte, uno que difícilmente estaría entre los tres primeros. Hablan bien de ello que de los 272 puntos de Red Bull esta temporada, 255 hayan sido conseguidos por Max Verstappen. El monoplaza no es fácil de pilotar, pero el neerlandés siempre se las arregla para obrar milagros uno detrás de otro. El último llegó en Bakú.

La lucha por el Mundial 1º - Piastri: 324 puntos 2º - Norris: 299 puntos (-25) 3º - Verstappen: 255 puntos (-69)

Tras la pole brillante del sábado sorteando las estrechas calles de Bakú, el neerlandés completó una nueva masterclass de principio a fin a bordo de su Red Bull en la carrera del domingo. No tuvo oposición, en parte porque sus teóricos rivales no eran capaces de hacer lo que Max, con un coche inferior, sí podía hacer. Si Oscar Piastri, líder del Mundial, se estrellaba en la primera curva, era Lando Norris quien no era capaz de superar a sus rivales en pista. El resultado: el australiano sin sumar y el británico con seis puntos insuficientes.

Lo de Verstappen, sin embargo,es algo que no viene de ahora. No viene tampoco de Monza, cuando conquistó la primera de las dos victorias consecutivas que ahora mismo lleva. Porque el neerlandés lleva obrando milagro tras milagro desde el primer día hasta el último. Sin tener el monoplaza más rápido, ni siquiera siendo más rápido que los Ferrari o los Mercedes, Max siempre está ahí. Y su esfuerzo durante toda la temporada ha tenido recompensa: el tetracampeón está a solo 69 puntos de Oscar Piastri a falta de siete carreras más otros tres sprints. Un mundo, sí, pero no imposible.

Calendario del final de Mundial Singapur — 5 de octubre — 14:00 horas

— 5 de octubre — 14:00 horas Estados Unidos — 19 de octubre — 21:00 horas (Sprint)

— 19 de octubre — 21:00 horas (Sprint) Ciudad de México — 26 de octubre — 20:00 horas

— 26 de octubre — 20:00 horas Brasil — 9 de noviembre — 18:00 horas (Sprint)

— 9 de noviembre — 18:00 horas (Sprint) Las Vegas — 22 de noviembre — 05:00 horas

— 22 de noviembre — 05:00 horas Qatar — 30 de noviembre — 17:00 horas (Sprint)

— 30 de noviembre — 17:00 horas (Sprint) Abu Dhabi — 7 de diciembre — 14:00 horas

La sensación que queda tras el GP de Azerbaiyán es la misma que desde el principio de campeonato: si el coche responde ni que sea un poco, Verstappen no tiene rival. Porque Red Bull marchará cuarto en el mundial de constructores, pero Max juega en su propia categoría. En su propia liga. Y en ese escenario, todo puede pasar.

Lo lógico es pensar que todo se quede en supuestos. Que contextos donde el neerlandés pueda recortar tantos puntos a sus perseguidores, que gozan con diferencia del monoplaza más rápido, no sucedan muy a menudo. Pero Verstappen ya lleva dos victorias consecutivas, Red Bull parece estar cobrando vida con el paso de las carreras... y parece que la presión está pudiendo con los dos pilotos de McLaren. Ellos saben que tienen la obligación de ganar el Mundial. Sea quien sea. Para Max, el solo hecho de pelearlo es un auténtico milagro. ¿Y si hay Mundial para Verstappen?