No hay favoritismos en McLaren: "Seguiremos evaluando"

La estelar temporada de McLaren y sus pilotos ha provocado lo inevitable: que Oscar Piastri y Lando Norris se estén jugando el campeonato a falta de seis citas (contando la actual en el Circuito de las Américas). No es una situación fácil de gestionar para la escudería de Woking, a pesar de que se empeñen en hacer como si nada sucediese en realidad. Los británcios se han acogido a la filosofía de dejarles competir libremente, sin interferencias y manteniendo la armonía en el box.

De hecho, las ya conocidas como ‘papaya rules’ han permetido que McLaren se llevase el campeonato de constructores ya en la pasada cita, durante el Gran Premio de Singapur, celebrado en el trazado urbano de Marina Bay dos semanas atrás. Con 650 puntos en el casillero, la escudería británica dobla a Mercedes, que se encuentra en segunda plaza con 325.

A lo largo de la temporada, desde el equipo británico se han encargado de dejar claro que no hay distinciones entre sus pilotos. Sin embargo, esta filosofía se ha cuestionado mucho durante en las últimas carreras, en las que ha entrado un tercer piloto en la ecuación de la lucha por el título: Max Vestappen. El tetracampeón ha iniciado la remontada por el título y se encuentra a 63 puntos del liderazgo tras haberse llevado dos victorias en las últimas tres carreras. En McLaren aseguran que no habrá favoritismos pesea que Max ya está "demasiado cerca".

No obstante, el debate se disparó en Marina Bay, cuando cuando Norris adelantó a Piastri por el interior de la curva 3 y chocó con él. Entonces, el australiano pidió que se invirtiesen las plazas, pero McLaren se lo denegó. Ante las especulaciones, Zak Brown, CEO de McLaren, negó que se favorezca a un piloto más que a otro en su escudería.

Brown asegura que no hay prioridades

Durante el transcurso del Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra este fin de semana en Texas, se pronunció sobre ello. "Vamos carrera a carrera", dijo Brown en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Donde estamos ahora mismo es con Max demasiado cerca como para estar cómodos. Lando está a una victoria, Oscar a un abandono. Vimos lo que pasó en Holanda, lo rápido que pueden cambiar las cosas, así que estamos centrados en este fin de semana, en tratar de conseguir que nuestros pilotos terminen primero y segundo en la carrera", dijo.

Además, recordó episodios del pasado. "Seguiremos evaluando carrera a carrera si llegamos a una determinada situación. Eso es lo que hicimos el año pasado en Bakú, para empezar a ayudar a Lando, y luego lo que acabó pasando es que Oscar fue y ganó la carrera", recordó. "Así que este es un deporte bastante impredecible, pero donde estamos ahora mismo, vamos a dar a ambos pilotos las mismas oportunidades para intentar ganar el campeonato de pilotos", aseguró el mandamás.

Por el momento, ambos pilotos de McLaren se encuentran bien posicionados en la parrilla de salida del domingo. La pole para la carrera al 'sprint' de este sábado fue para Verstappen y Norris y Piastri fueron segundo y tercero, respectivamente.