"Has sido un auténtico imbécil": El curioso adiós de Toto Wolff a Horner

La octava temporada de Drive To Survive se estrenará este viernes 27de febrero. La serie, de ocho capítulos , resume los momentos que marcaron la temporada 2025, dentro y fuera de la pista. Y sin duda uno de más destacados fue el despido fulminante de Christian Horner después de dos décadas al frente de Red Bull Racing.

En ello se centra el cuarto episodio, titulado 'Un Toro Sin Cuernos'. Horner tenía muchos detractores y algunos en su propia ‘casa’. Nunca se llevó bien con el ‘clan Verstappen’ y peor aún con Helmut Marko, al que parece culpar de su precipitada salida tras el GP de Gran Bretaña.

Y entre sus ‘enemigos’ en el paddock, el principal era Toto Wolff, con el que protagonizó sonados piques, algunos rozando el insulto. De ahí que resulte cuanto menos curiosa la despedida entre ambos cuando el jefe de Mercedes conoció el cese de Horner.

En la docuserie de Netflix el británico lee en voz alta los mensajes privados que ambos se intercambiaron. El tono combina ironía y reconocimiento.

"No sabía qué decir, porque por un lado has sido un auténtico imbécil. Pero por otro, el deporte echará de menos a uno de sus principales protagonistas. ¿Contra quién debería pelear? ¿Y 'amar odiar', como siempre has dicho? Wolff y Horner suman 14 de los últimos 15 campeonatos mundiales. No es una mala estadística de puntos", dice el austriaco.

La respuesta de Horner está a la altura. "Me ha encantado enfrentarme a ti todos estos años. Así que gracias por la rivalidad, la competencia y la presión. Nadie más se acercó, como indican las estadísticas. Te deseo todo lo mejor para el futuro. PD: Necesitas un corte de pelo”.

En el capítulo, se muestran imágenes de Toto Wolff tanteando a Max Verstappen a mitad de temporada. Un movimiento que ahora adquiere más contexto en palabras de George Russell: "Por alguna razón, no les gusta Horner y están intentando sacarlo (De Red Bull). Me pregunto si todo esto (el rumor sobre las negociaciones de Verstappen y Mercedes) es una especie de juego y un revuelo, intentando presionar a Red Bull, para que Max sólo continúe allí si Christian se va", comenta.

Aparecen escenas del jefe de la escudería Oliver Mintzlaff y Helmut Marko, con gesto serio, pero apenas se incide en la confrontación de Horner con Jos Verstappen en Silverstone, días antes de su despido. "El padre de Verstappen nunca fue mi mayor admirador", confiesa Horner, que no creer que tuviera influencia directa en su cese: “Creo que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff con el asesoramiento de Helmut Marko desde fuera", puntualiza.