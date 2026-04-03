¿Qué harán ahora los equipos de Fórmula 1 hasta el GP de Miami?

La bandera a cuadros que puso punto y final al Gran Premio de Japón el pasado domingo en Suzuka, marcó también el inicio de un parón en la Fórmula 1. El conflicto bélico en Oriente Medio precipitó la decisión de cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí dejando así un vacío de más de un mes sin carreras. Los 22 pilotos de la parrilla volverán a la acción para el Gran Premio de Miami, que se disputará ell fin de semana del 1 al 3 de mayo. Pero pese al parón de competición, no hay descanso para ninguna de las fábricas, que seguirán trabajando en sus respectivas sedes con los equipos de pruebas y los simuladores.

La realidad es que la situación no es la mejor para nadie. No rodar durante un fin de semana de Gran Premio significa no extraer información, algo especialmente clave en el contexto actual de la categoría. Con el cambio de reglamento, los pilotos deben aprender a gestionar la energía de un motor 50% eléctrico, algo que ha generado un amplio debate debido al 'clipping', que es cuando la batería alcanza su límite de descarga, reduciendo de forma drástica la velocidad. Este aspecto, a parte de haber sido señalado como peligroso, también necesita de comprensión por parte de los equipos.

Trabajo en fábrica y simuladores

Evidentemente, los más perjudicados son aquellos que atraviesan más complicaciones. Uno de ellos, Aston Martin. Silverstone no podrá seguir extrayendo información en pista de un AMR26 con vibraciones, sin velocidad punta y poco fiable. No obstante, la pausa sí ayudará a ganar tiempo para seguir desarrollando el monoplaza.

Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, señaló claramente que la situación tiene "dos caras". "No poder correr dos carreras es un problema en el sentido de que se pierde la oportunidad de obtener datos, la oportunidad de hacer nuevos descubrimientos estando en el circuito", expresaba el ingeniero en unas declaraciones recogidas por F1-Gate. "Sin embargo, es útil en el sentido de que podemos trabajar en la solución de los problemas sin la fuerte presión del calendario. Así que definitivamente hay dos caras de la moneda", expresaba.

Una situación parecida para otras escuderías que necesitan mejorar, como Red Bull, Williams o Cadillac. "Tras Japón, por supuesto tienes unas semanas de más para mejorar un poco el rendimiento del coche, pero al mismo tiempo los demás también lo mejoran, ¿no?", se apenó Max Verstappen. En el caso de los de Grove, se saltaron los test de pretemporada de Barcelona debido a retrasos en el desarrollo de su coche; y el FW48, con exceso de peso, no ha permitido que sus pilotos, Carlos Sainz y Alexander Albon, puedan sumar más de dos puntos (los dos para el madrileño).

Ferrari volverá a las pistas

Y, en medio de todo este contexto, sí habrá quien pueda rodar en pista. Ferrari se ha puesto manos a la obra para no perder rodaje. La idea en Maranello es seguir desarrollando el coche y combinar la tarea en el simulador con pruebas físicas en circuitos. Es por eso que la Scuderia aprovechará su segunda jornada de 'filming day' para trabajar en pista con Carles Leclerc y Lewis Hamilton. Lo harán el 21 de abril en Monza. La eleción de la pista no es una casualidad, puesto que el trazado italiano es uno de los circuitos más difíciles para la recarga de energía, por lo que se puede extraer información de lo más valiosa para seguir desarrollando el SF-26.

Pero eso no es todo, porque los otros ensayos terminaron ayer en Mugello. El equipo realizó dos jornadas de pruebas TPC (Testing of previous cars), y salieron a pista con el SF-25, el modelo con el que el pasado curso Charles Leclerc logró siete podios. No estará estuvo en estas dos jornadas el piloto monegasco, ni tampoco Lewis Hamilton. Fueron los pilotos que contribuyen en seguir desarrollando el monoplaza: Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco. Pese a que las características de aquel coche, con efecto suelo, no tienen nada que ver con las del actual, todo rodaje es aprendizaje. De esta forma, no se descarta que otras escuderías opten por una estrategia parecia a Ferrari.