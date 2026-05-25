Hamilton vuelve a ser Hamilton: “No puedo explicar lo que he tenido que esforzarme para llegar hasta aquí"

No hubo persona más feliz que Lewis Hamilton en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá). Con permiso, claro está, de Kimi Antonelli. El piloto británico, ganador de 105 carreras en el 'Gran Circo', logró este fin de semana el segundo podio de la temporada, lo que se traduce también en su segundo podio como piloto de Ferrari. Fue muy especial para él. Especialmente tras un 2025 extremadamente difícil.

El británico no logró resultados sólidos el pasado curso más allá de la victoria al Sprint al inicio de temporada en China. Pero desde entonces, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Su mejor resultado en carrera, fueron las cuartas plazas en Emilia-Romaña, Austria, Gran Bretaña y el GP de Estados Unidos. El cambio de Mercedes a Ferrari surgió como una apuesta para relanzar su carrera pero, lejos de hacerlo, los resultados fueron a peor. Pero 2026 le ha devuelto la sonrisa al siete veces campeón.

Lewis Hamilton en el podio de Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se subió al tercer peldaño del podio en Shangái (China) y a Canadá aterrizaba con muy buenos recuerdos. Y es que ningún piloto ha conseguido más victorias en el trazado canadiense que él mismo y Michael Schumacher (7 cada uno).

Un trazado amuleto que le dio suerte. Fue 5º en clasificación y logró sacar tajada en el caos desatado en la primera mitad de carrera, con múltiples toques y pases por boxes de varios pilotos que montaron la goma intermedia esperando que la lluvia hiciese acto de presencia. Pero no llegó. Y Hamilton impuso un ritmo brillate para cazar a Max Verstappen y realizar un precioso adelantamiento por fuera en la curva 1 y asentarse en la segunda plaza.

"Sí, me lo he pasado muy bien ahí fuera todo el fin de semana", dijo tras la carrera el piloto británico, tal y como recoge 'Motorsport'. "Cada vuelta, notaba que habíamos empezado con buen pie, que veníamos con la actitud adecuada y que, en general, el coche respondía muy bien", expresaba el '44'.

Ha tenido que realizar una larga travesía por el desierto para volver a lo más alto. Pero lo ha conseguido. "Es algo por lo que he trabajado muy duro; ni siquiera puedo empezar a explicar lo mucho que he tenido que esforzarme para llegar hasta aquí, todo el trabajo y los obstáculos que hemos superado entre bastidores para lograr este rendimiento. Pero estoy muy agradecido al equipo por seguir creyendo en mí y apoyándome", expresaba.

Lewis Hamilton en el podio de Canadá con Kimi Antonelli y Max Verstappen / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Lewis volvió a batallar con Verstappen, quien fue su gran rival por el mundial en 2021. Finalmente recaería en manos del neerlandés, el primero de los cuatro que ha conseguido en Fórmula 1. "Fue increíble, absolutamente increíble, luchar contra uno de los grandes [Verstappen]. Fue un reto enorme", expresó.

El simulador de Maranello, al banquillo

Por otro lado, confirmó que para China había prescindido de entrenar con simulador, lo mismo hizo para Canadá. Algo que le dio buenos resultados en ambas citas. Y es que, tal y como asegura, no es lo mismo que se encuentra en la vida real, en situación de carrera. "Creo que lo que podría ser bueno es, por ejemplo, volver atrás y establecer una correlación con este fin de semana para que podamos averiguar qué es lo que faltaba. Porque el piloto de pruebas estará ahí diciendo cosas, pero no lo que saben todo porque no llegan a pilotar", decía.

"Siempre estoy ahí para ayudar al equipo a avanzar y desarrollarlo. Ahora bien, ¿lo usaré para prepararme para otra carrera? Probablemente no", expresaba. "Así que no es una necesidad. Es una herramienta que puede ser muy útil. Pero yo soy de la vieja escuela. Probablemente me vaya mejor sin él", sentenció Hamilton.