Hamilton vuelve a creer: Ferrari reactiva la sonrisa del campeón

La temporada 2025 terminó siendo un auténtico quebradero de cabeza para una leyenda de la Fórmula 1 como Lewis Hamilton. El heptacampeón fichó por Ferrari tras una etapa de resultados un tanto grises con Mercedes. Luchaba por podios, sí. Pero emprendió el vuelo, dejando atrás la escudería con la que ganó seis mundiales con la esperanza de volver a lo más alto. Pero lo peor de las expectativas es que después la decepción es mayor.

El británico no logró resultados sólidos el pasado curso más allá de la victoria al Sprint al inicio de temporada en China. El 'suflé' se calentó entonces. Pero se enfrió a medida que pasaban las citas en el calendario. Su mejor resultado en carrera, fueron las cuartas plazas en Emilia-Romaña, Austria, Gran Bretaña y el GP de Estados Unidos. El cambio de Mercedes a Ferrari surgió como una apuesta para relanzar su carrera pero, lejos de hacerlo, los resultados fueron a peor.

"En este momento, solo puedo creer que algo va a llegar después de todo esto que estamos viviendo", decía tras un desastroso fin de semana en Interlagos, donde ambos pilotos se vieron obligados a abandonar. "Estoy seguro de estar destinado a algo positivo. Quizá nos quitemos toda la mala suerte de este año. No nos rendimos", decía entonces, visiblemente abatido. Pues bien, el británico tiene la esperanza ahora de resurgir. O al menos, los primeros test oficiales de esta temporada son esperanzadores tanto como para él, como para Ferrari y su compañero de equipo, Charles Leclerc.

El piloto británico terminó los test en el Circuit de Barcelona-Catalunya en primera plaza (1:16.348). Le siguió George Russell, con un renovado Mercedes que ya asusta. Y el tercer mejor tiempo, lo firmó precisamente Leclerc (1:16. 653). El '44' explicó que se encontraba feliz, ya no tanto por las buenas sensaciones y los cronos, sino también por el cambio de mentalidad en el equipo. “Ha sido una semana realmente divertida. Hemos hecho mucho trabajo en invierno tanto yo como el equipo, con cambios hacia los test. Han sido días sólidos”, celebraba Lewis.

"Esta generación es más divertida de pilotar"

El cambio de reglamento ha supuesto una auténtica revolución en los monoplazas de cara al 2026 y el SF-26 tiene unas características totalmente distintas que han gustado a Lewis. Se ha reducido la carga aerodinámica, y asegura que eso significa que "esta generación es más divertida de pilotar". "Tiene sobreviraje, da trallazos, pero es más fácil seguir a otro coche y diría que es más divertida", decía.

El pasado curso, los grises resultados de Ferrari provocaron que la 'Scuderia', que acumula 16 títulos de constructores y 15 de pilotos, terminase el campeonato en la cuarta plaza del Mundial de Constructores, con 398 puntos. Incluso le ganó el pulso Red Bull, en su peor etapa en cuanto a resultados se refiere de los últimos años. Pero hay esperanza de volver a lo más alto. "Tenemos trabajo sin duda para mejorar, como todos, pero las reuniones son buenas y todos estamos encima. Veo la mentalidad ganadora por parte de todos en el equipo", sentenció Hamilton tras el test en Barcelona. Hamilton tiene esperanza. El campeón vuelve a sonreír. Y lo más importante, parece que la 'arma' que Ferrari le ofrece, promete.