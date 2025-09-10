Hamilton y Verstappen, interesados en un equipo de MotoGP

El viernes pasado, durante el Gran Premio de Catalunya, se hizo oficial la adquisición del equipo Tech3 de Hervé Poncharal por parte del consorcio Ikon Capital, un grupo inversor liderado por Guenther Steiner, ex director de Haas en la F1 . Un primer movimiento enmarcado en la nueva etapa del Mundial de MotoGP desde que la Fórmula 1 es su accionista mayoritario.

"Esta disciplina está creciendo, y la llegada de Liberty es un añadido muy importante. Quieren que esto funcione y van a invertir para que eso ocurra, porque ya tiene la experiencia de la expansión que ha motivado en la F1", aseguró Steiner en una entrevista a motorsport.com.

"Es un buen momento para invertir aquí, y hay otros que están interesados en hacerlo", subrayó el popular team manager, sin mencionar nombres. Pero desde hace tiempo se rumorea el interés de dos figuras del paddock por hacerse con una escudería de MotoGP : Lewis Hamilton y Max Verstappen.

"Tanto la gente de Hamilton como la de Verstappen han contactado con todos los equipos privados para interesarse por comprarlos", advierte una fuente anónima del campeonato.

El británico ya ha dado muestras de su pasión por las motos. Posee una impresionante colección de motos y en 2019 se intercambió monturas con Valentino Rossi , pilotando la Yamaha en Cheste. Hace un año su agente movió hilos por hacerse con el control del Gresini Racing aunque la oferta no convenció a la propietaria, Nadia Padovani.

Verstappen recibió una clase magistral de Marc Márquez en el último Thanks Day de Honda que compartieron, aunque por una cláusula de seguridad en su contrato con Red Bull, el neerlandés no llegó a pilotar la RC213V. Su manager, Raymond Vermeulen, no descartó por completo la idea de ver a Max al frente de una escudería de MotoGP, aunque dejó claro que no sería a corto plazo.

"Max es un gran apasionado de las carreras en general. Está muy metido en la división de GT3 con su escudería Verstappen.com. No es un secreto que también está interesado en MotoGP, pero pensar en comprar un equipo no es un objetivo realista en este momento. Todo tendría que encajar perfectamente”, concedió.