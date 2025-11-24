Hamilton, tocado y hundido: "Es la peor temporada de mi vida"

Todo lo que puede ir mal, irá mal... o incluso peor. Es algo que ha aprendido a la fuerza Lewis Hamilton este 2025, su temporada de debut con Ferrari, donde ha experimentado por primera vez en su carrera la frustración constante de no ser competitivo. Es el día de la marmota para el británico, que pierde poco a poco la esperanza de poder remontar una situación que empieza a ser insostenible.

Las Vegas se convirtió este fin de semana en el último episodio del calvario interminable de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari. No son pocos los que lleva el británico a sus espaldas, aunque la excesiva acumulación de ellos parece estar hiriendo de manera irreparable al heptacampeón del mundo. Ni siquiera remontar hasta la octava posición a pesar de salir último en la parrilla sirvió de consuelo para Lewis, nuevamente decepcionado por su resultado: "Es terrible", comentó tras la carrera. "No hay nada positivo que sacar de hoy".

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari / WU HAO / POOL / EFE

Lo más preocupante de todo no son los resultados de estos meses. No son tampoco que el británico sea incapaz de seguirle el ritmo a Leclerc o que se sienta tan incómodo a bordo del SF25. Si algo debería hacer saltar las alarmas en la Scuderia son las sensaciones de Lewis, sus caras largas tras las carreras, sus constantes declaraciones mostrando su frustración... es el retrato de alguien que ha perdido toda esperanza en una posible redención y que se entrega al pesimismo como único remedio para asimilar la cruda realidad.

Sin esperanza para el futuro

"Me siento fatal. Terrible. Ha sido la peor temporada de mi vida y, por mucho que lo intente, sigue empeorando", reconocía frustrado Lewis en Las Vegas. "Lo estoy probando todo. Todo, dentro y fuera del coche". Es algo que no se le puede achacar a Hamilton, que a pesar de todo sigue en pie dando guerra... a su manera. Lo hace a cuentagotas con la poca energía que parece tener en reserva, pero su espíritu competitivo, ese que lo ha llevado a conquistar la Fórmula 1 hasta siete veces, le impide marcharse sin haber dicho la última palabra.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari / FAZRY ISMAIL / EFE

La preocupación en Ferrari es evidente y los rumores sobre la búsqueda de un posible sustituto para el británico no han faltado estos últimos meses. Vasseur se encargó de intentar calmar las aguas tras la carrera, aunque cualquier intento será poco fructífero siempre que su piloto se muestre vencido ante todo el mundo: "Calmémonos. Salgamos del auto y hagamos el primer comentario; lo discutiremos después del informe", explicó el jefe de equipo de Ferrari.

Lewis, por su parte, tampoco hacer por enviar mensajes de esperanza de cara al futuro: "Estoy deseando que termine. No estoy deseando que llegue la siguiente temporada", reconoció de manera sorprendente ante los periodistas presentes en Las Vegas. En sus manos, también en las de Ferrari, está revertir una situación que parece tener difícil solución. Sacar la garra de campeón es lo único que parece quedarle a Hamilton que, por ahora, está tocado y hundido en Ferrari.