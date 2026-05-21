Hamilton suelta la bomba: "Seguiré en Ferrari en 2027, aunque intenten jubilarme"

En los últimos meses, mucho se ha especulado con el futuro de Lewis Hamilton. El siete veces campeón de Fórmula 1, quien aterrizó en Ferrari el pasado curso, vivió un proceso de adaptación muy complicado con la Scudería tras más de una década vinculado a Mercedes. Pero poco a poco ha ido encontrándose en mejor sintonía con el SF-26, hasta llegar a conseguir su primer podio de domingo con los de Maranello, con un tercer puesto en el GP de China.

Algunos le han dado por retirado. Pero lejos de la realidad, y a sus 41 años, queda Lewis para rato. Lo dejó claro en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el Circuit Gilles Villeneuve. "Todavía tengo contrato. Así que para mí todo está 100% claro", dijo el mítico '44', tras ser preguntado sobre su futuro.

En un mundo tan complejo como la competición, lo esencial es continuar motivado. Un espíritu que ha recuperado este curso. Y es que el piloto británico parecía que se adaptaba a las mil maravillas a la nueva era de la Fórmula 1, que tantas apollas ha levantado entre algunos pilotos como Max Verstappen... aunque las últimas carreras han generado alguna que otra duda, con Charles Leclerc cosechando mejores resultados y batallando con los Mercedes y McLaren. "Sigo centrado, sigo motivado. Todavía amo lo que hago con todo mi corazón. Voy a estar aquí bastante tiempo, así que acostumbraos", decía Lewis, respondiendo a sus detractores.

"Hay mucha gente que intenta jubilarme, pero ni siquiera estoy pensando en esto", avisó Hamilton en la rueda de prensa. Y es que Lewis mira mucho más allá de 2027. "Estoy ya pensando ya qué vendrá a continuación, en qué será lo siguiente y estoy planificando los próximos 5 años. Y mi intención es seguir aquí”, sentenció, seguro de querer seguir vinculado al Gran Circo durante mucho tiempo más.

Quinto en el campeonato

El británico es consciente de que este curso queda mucho trabajo por delante. Actualmente es quinto en el campeonato, a 49 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli y Mercedes. Tras dos fines de semana algo más complejos en Japón y Miami, donde terminó sexto en la carrera dominical, el '44' cree que Canadá puede ayudarles a entender en qué punto se encuentran.

"Espero un mejor fin de semana", explicó. "Hemos aprendido mucho de las primeras carreras y especialmente de la última. En la fábrica han trabajado muchísimo para analizar dónde hemos sido fuertes y dónde no", dijo. "Creo que todavía estamos intentando sacar el máximo del paquete que tenemos", sentenció, metiendo presión a sus rivales.