Hamilton: "Será una pena por los fans si Max es campeón tan pronto"

"Nunca es positivo que la temporada termine antes de tiempo. Incluso cuando he sido yo el gran protagonista", reconoce Lewis "Ver lo duro que trabaja todo el mundo dentro de un equipo como Mercedes es para mí lo más inspirador. La temporada ha sido dura", apunta

Max Verstappen puede coronarse anticipadamente en Singapur, a falta de cinco grandes premios para que concluya la temporada 2022. Lewis Hamilton, que el año pasado peleó con él hasta la última vuelta, lamenta que esta vez el Mundial tenga menos emoción. Asegura que "será una pena para los fans si Max es campeón tan pronto". Curioso, teniendo en cuenta que durante su largo reinado, Hamilton cosechó varios de sus siete mundiales con mucha antelación.

"Desde mi punto de vista, no estoy pensando mucho en el segundo título de Verstappen. Pero sí, lo siento por los aficionados. Para todo el mundo, e incluso para nosotros mismos el año pasado, cuando las luchas llegan vivas hasta el final, es más intenso y emocionante. Nunca es positivo que la temporada termine antes de tiempo. Incluso cuando he sido yo el gran protagonista. Para ti, como piloto, es genial. Pero para el deporte en sí, no es bueno", reconoce Lewis.

"Estoy muy agradecido por haber vivido momentos como en 2008, donde todo se decidió en los últimos 17 segundos y, obviamente, el año pasado, más o menos fue lo mismo, con mucha emoción e intensidad hasta el final", apunta el heptacampeón británico, obviando la 'guerra' abierta con la FIA que provocó el desenlace del Mundial 2021.

Respecto al progreso de Mercedes con el W13 tras un arranque muy duro para los de Brackley, Hamilton se ha mostrado "orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo" y ha destacado que "ver lo duro que trabaja todo el mundo dentro de un equipo es para mí lo más inspirador. Van al circuito, vuelan el domingo por la noche, están en la oficina el lunes, trabajando para intentar encontrar soluciones. Es realmente impresionante, porque esta temporada ha sido dura".