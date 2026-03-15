Hamilton rompe su calvario con Ferrari: "Cuando me uní no tenía ni idea de lo que me esperaba"

Ya lo dejaron entrever los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin. Si McLaren fue la clara dominadora el pasado curso con el antiguo reglamento, la nueva era de la Fórmula 1 en 2026 iba a estar marcada por el dominio de Mercedes. Eso sí, con otra fábrica pisándole los talones: Ferrari. La carrera en el Gran Premio de China (con victoria de Kimi Antonelli) dejó una gran cantidad de adelantamientos entre George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Precisamente, este último fue uno de los hombres más felices de la jornada al regresar al podio por primera vez en cerca de un año y medio.

Salió como un tiro el británico, que cogió la delantera en los primeros compases. No sorprendió a nadie. Ya venían avisando varios pilotos de que el FS-26 es intratable en las salidas. Se puso a su estela su compañero de equipo, Charles Leclerc, pero fue prácticamente imposible contener a un Antonelli que quería a toda costa su primera victoria tras conseguir su primera 'pole' en la jornada del sábado para convertirse en el piloto más joven de la historia en lograrlo, a sus 19 años, 6 meses y 18 días.

Era el hombre más feliz del 'paddock' sin duda. Pero de cerca le seguía Hamilton (con quien, por cierto, se fundió en un gran abrazo). El piloto británico logró subirse al podio con Ferrari por primera vez, sin contar la victoria en Shangái del pasado curso. Tras un 2025 de mucho sufrimiento, en el que llegó a confesar sentirse "como un inútil", en China consiguió subirse al cajón por primera vez desde noviembre de 2024. En aquel entonces, fue segundo en Las Vegas, compartiendo podio con Russell, que ganó, y Carlos Sainz que fue tercero.

Era algo que parecía inevitable a corto plazo. Y es que Lewis ya exhibió su paso hacia adelante durante el fin de semana en Albert Park (Australia), cuando acabó cruzando la línea de meta cuarto a +16.144 del ganador y a menos de un segundo de Leclerc, su compañero de equipo, que fue tercero.

El fin a su demoledora estadística con Ferrari

De esta forma, el siete veces campeón de Fórmula 1 logra romper una demoledora estadística. Hamilton no consiguió subir al podio en ninguna de las carreras de la temporada pasada (24) y de esa manera firmó una cifra histórica para un piloto de Ferrari. Tras el Gran Premio de las Américas, decimonovena prueba del calendario 2025, se convirtió oficialmente en el piloto que más carreras ha necesitado para subir al podio con la escudería de Maranello. Hasta entonces ese dudoso honor estaba en manos de Didier Peroni, quien necesitó 19 GP para subir al podio. Lo logró en el GP de San Marino de 1982. El británico ya sumaba 25, una racha que ha roto este fin de semana.

Hamilton vuelve a sonreír por fin. "Ha sido un camino muy largo. Cuando me uní a Ferrari no tenía ni idea de lo que me esperaba. El año pasado fue muy complicado y tuve una buena sprint, pero fue muy complicado. El poder haber remontado, con un equipo con muchos cambios y en buen estado de forma para tener 41... me he sentido bien y que lo he dado todo", decía Hamilton tras el podio.

El abrazo entre Antonelli y Hamilton en China / ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

El británico asegura que queda mucho camino por delante para poder llegar al nivel de Mercedes, el monoplaza a batir este curso. Apunta su buena salida, pero sabe que hay trabajo en Maranello. "Son muy rápidos en recta y podríamos competir de tú a tú si mejoramos en punta. Tenemos a todo el mundo trabajando para empujar, veremos", expresaba Lewis.

Sobre volver al podio por primera vez desde Las Vegas 2024, asegura que ahora todo ha cambiado. "Volver al podio es nuevo, fresco. Todo es distinto. Me estoy divertiendo con estos nuevos coches, y estoy viendo como puedo llevarlo al siguiente nivel. Estoy realmente contento", sentenciaba el británico.