Hamilton respira tras su primer podio con Ferrari: "Me pareció como si fuera la primera vez"

Lewis Hamilton, tras una gris temporada de debut con Ferrari, arrancó el curso 2026 con energías renovadas que lo llevaron a conseguir su primer podio de domingo con la Scuderia, con un tercer puesto en el GP de China.

Un pequeño balón de oxígeno para el británico, que sigue creyendo en sus opciones. "Vi a algunas personas que no han tenido ni de lejos el éxito que yo he tenido, hablando negativamente, como siguen haciéndolo hoy en día. Y fue genial poder regresar, empezar esta temporada con fuerza, demostrar que todavía tengo lo necesario para competir y seguiré esforzándome al máximo", explicó el de Stevenage en una entrevista a los medios de la F1.

Hamilton tenía claro el objetivo y durante este invierno ha trabajado sin pausa e incluso se mudó cerca de Fiorano para intentar adaptarse a su nueva casa. Un esfuerzo que ha venido acompañado de unos nuevos coches que van mejor con su estilo de conducción, lo que le permite mirar con optimismo al futuro. "Ha empezado como un año realmente bueno", comenta, resaltando que "la energía que se respira en el equipo y la forma en que todos trabajamos juntos ha sido muy positiva".

Hamilton, en el GP de China / Scuderia Ferrari

En proceso de adaptación

"Estoy disfrutando mucho conduciendo el coche nuevo. Es un coche en cuyo desarrollo tuve la oportunidad de participar activamente el año pasado a través del simulador, así que es gratificante ver que algunas de las cosas que pedí se han plasmado en el diseño del coche, poder sentirlas y sentirlas positivamente", analizó el piloto durante su charla con los medios oficiales del campeonato.

Para Hamilton, el cambio tras más de una década en casa, con Mercedes, fue muy complicado." Puedes llegar y ponerte directamente al volante, pero hay que aprender a manejar las nuevas herramientas, sobre todo una nueva cultura y una nueva forma de trabajar, y adaptarlas a tu propio estilo", comentó.

Pese a las dificultades de 2025 con un coche que "no desarrollamos a lo largo del año", el de Stevenage asegura que "aprendimos mucho como equipo a lo largo del año pasado, y estamos aplicando esos conocimientos este año, y hemos empezado mucho mejor". De hecho, el piloto pudo visitar la fábrica antes del GP de Japón y ver de primera mano en qué y cómo trabajan en el coche, para dar su opinión al respecto.

Primer podio

Los resultados se dejaron ver con el podio en el GP de China, un momento especial para el británico. "Poder traer a mi madre a China y pasar esta semana maravillosa con ella, para luego subir a mi primer podio, fue muy, muy... hizo que toda la experiencia fuera increíblemente especial", comentaba.

"Llevaba tanto tiempo intentando subir a ese podio... Nunca había tenido que esforzarme tanto solo para conseguirlo", confesó Lewis, que se siente "muy agradecido".

"Me pareció como si fuera la primera vez, aunque he tenido la suerte de haber conseguido bastantes. Me pareció aún más especial estar vestido de rojo, pero también estar allí arriba con Bono (su antiguo ingeniero de carrera), y Kimi (Antonelli) con su primera victoria y George (Russell), así que diría que fue muy nostálgico", reconoció.

También destacó el trabajo y los ánimos que ha recibido del equipo desde su llegada a Ferrari. "Siempre son tan positivos y me apoyan tanto, así que poder subir por fin al podio, volver y ver lo felices y agradecidos que estaban por formar parte de ello y por haber conseguido ese resultado me llenó el corazón". Un apoyo que "me anima a seguir esforzándome aún más, a seguir dando lo mejor de mí y a seguir construyendo con el equipo".