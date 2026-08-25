Hamilton recula y se disculpa por sus críticas a Ferrari

Lewis Hamilton estalló en el GP de los Países Bajos tras considerar que Ferrari le había perjudicado. El heptampeón, con más ritmo y neumáticos frescos, se quedó atascado durante tres vueltras detrás de su compañero Charles Leclerc mientras el muro de Maranello tardaba en reaccionar y no daba órdenes de equipo. Eso le costó sus opciones de podio.

El británico protestó airadamente por la radio -“Bonita manera de perder tiempo, chicos. Buen trabajo”- y dejó claro su enfado también en el posterior corralito con la prensa. “Aquí no se ejecutan las órdenes al momento”, soltó Lewis.

Pasado el 'calentón' del momento, Hamilton ha decidido recular y disculparse por sus palabras y su tono en Zandvoort, al entender que no es la mejor manera de remar en la misma dirección que Ferrari cuando ambas partes buscan lo mismo: ganar.

Hamilton, que marcha segundo en el campeonato empatado con George Russell, ambos a 59 puntos del líder Kimi Antonelli, ha asegurado que "al escuchar de nuevo algunos de mis comentarios por radio y televisión me di cuenta que esa no fue la mejor versión de mí. La frustración puede salir en el fragor del momento, especialmente cuando algo te importa tan profundamente como a mí".

“Asumo la responsabilidad por eso y seré mejor. Esa pasión viene de creer en este equipo, en las personas que lo componen y en lo que estamos construyendo juntos”, apunta el ipiloto inglés, de 41 años, que odavía se ve con opciones al título: “La dirección es la correcta, la pelea sigue en marcha y la creencia está ahí. Vamos a llegar”, subraya Lewis.