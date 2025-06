Hamilton recuerda la rivalidad con Alonso en Canadá 2007: "Yo siempre llevaba al menos esa décima adicional"

La situación de Ferrari empieza a complicarse tras el inicio de temporada. Los rumores de la escudería italiana indican una posible salida de Fred Vasseur, jefe de Ferrari. Aunque la situación actual no sean las deseadas para el piloto británico, durante la rueda de prensa oficial aprovechó para recordar su primera victoria en Canadá (2007) frente a Fernando Alonso.

Los rumores de Ferrari

Al inicio de la rueda de prensa del Gran Premio de Canadá, Hamilton se pronunció sobre la situación actual con Vasseur: "Me lo han contado antes de venir aquí, así que no he leído nada. No es bonito saber que este tipo de historias circulan por ahí. Adoro trabajar con Fred, él es la razón por la que estoy aquí, estamos juntos en esto. Quiero que esté aquí y creo que es la persona adecuada para llevarnos arriba" aclaró el británico.

La victoria de Canadá 2007

Hace 18 años que se vivió una de las mayores rivalidades de la F1 entre Alonso y Hamilton: "Mi primera victoria aquí fue bastante épica y he estado hablando bastante sobre ello con mis ingenieros. Recordamos la sesión de clasificación de 2007. Entonces se repostaba y normalmente, teníamos dos vueltas de diferencia en el combustible, como Fernando era el campeón, él era el que tenía menos combustible que yo" explicó.

"Yo siempre era el que llevaba al menos esa décima adicional en clasificación hasta esta carrera. Recuerdo haber discutido con el equipo después de Mónaco, que quería las mismas oportunidades. Nos dieron la misma cantidad de combustible y conseguí la pole y después gané mi primera carrera. Ese fue uno de los puntos álgidos para mí".

Aquella carrera estuvo llena de infortunios para Alonso, el asturiano podría haber conseguido la primera posición para la carrera, pero en la curva 10 cometió un error en la frenada. En la salida de la carrera, Alonso quiso remontar y recuperar la posición con Hamilton, pero un fallo en la primera curva le obligó a salirse de la pista. Además, la aparición de varios 'Safety Car' rompieron la estrategia de carrera de Fernando.