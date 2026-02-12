Hamilton pone en jaque la nueva era de Fórmula 1: “Necesitamos un título universitario para entenderlo”

Una jornada de test oficiales en Bahréin han bastado para que los pilotos empiecen a cuestionarse el nuevo reglamento para la temporada 2026 de Fórmula 1. En medio de todas las expectaciones que generaba ver rodar los monoplazas en su nueva era, ya hay quien se ha mostrado especialmente crítico con la diferencia en la conducción entre los modelos anteriores y los diseñados para 2026. Y uno de ellos ha sido el heptacampeón Lewis Hamilton, que completó su primera jornada en Bahréin a lomos del FS-26 y expresó sus sensaciones.

La nueva temporada arranca con cambios muy significativos respecto a los prototipos de cursos anteriores. Para este curso, se puede observar que los coches son más cortos, más estrechos y también más ligeros. En cuanto al famoso DRS, que en años anteriores ayudaba a los pilotos a adelantar en puntos concretos de los trazados, ha sido sustituído por aerodinámica activa (alerones móviles). Además, las unidades de potencia funcionan con un 50% de energía eléctrica.

Si bien es cierto que se espera que esta nueva reglamentación favorezca más al espectáculo, existen varias incógnitas que tienen que ver con los motores y el tipo de carreras que se vivirá, puesto que estas nuevas baterías requieren descargarse y cargarse repetidamente en una sola vuelta.

"Creo que ninguno de los aficionados lo entenderá", declaró Lewis Hamilton ante la prensa presente en Bahréin, tal y como recoge 'Motorsport', refiriéndose a la gestión de las nuevas baterías. "Es muy complejo, ridículamente complejo. Tuve siete reuniones en un día y nos lo explicaron todo. No sé, es como si necesitáramos un título universitario para entenderlo todo", ironizaba el compañero de box de Charles Leclerc.

"Bastante divertido"

No todo es negativo, puesto que a la hora de pilotar se sintió bastante cómodo. De hecho, durante la primera jornada dio un total de 52 vueltas para terminar séptimo en la tabla de tiempos, a 1.764 del mejor registro de Lando Norris a bordo del MCL-40. "En cuanto a su manejo, diría que es bastante sencillo. Quizás en carrera sea diferente", se sinceraba.

Pero no todo es negativo, puesto que considera que se pueden divertir más que en el pasado. "Tiene mucha menos carga aerodinámica que los coches anteriores. Delante, detrás, es mucho menos que antes. El coche es más corto y ligero, es más fácil acercarse a otros coches… es bastante divertido, es como un coche de rallys. Por ahora vamos más lentos que un GP2, ¿no? Pues se parece a… eso", sentenciaba el campeón.