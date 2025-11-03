Hamilton pide calma en Ferrari: "Roma no se construyó en un día"

Ferrari creyó que al fichar a Lewis Hamilton para formar dupla de ensueño con Charles Leclerc, tenía la fórmula del éxito. Pero las altas expectativas con las que comenzaron la temporada en Maranello se han ido diluyendo hasta convertirse en una pesadilla. Y carísima, además.

El heptacampeón, que percibe un salario aproximado de 50 millones por temporada, ha batido el récord de ser el piloto de Ferarri que más tiempo lleva sin subir al podio. Después de 20 carreras, Lewis atesora el cuarto puesto como mejor resultado, al margen de ganar el sprint de China, en marzo, y está claramente por detrás de Charles Leclerc en el campeonato.

Si bien 2026, con nuevo reglamento en la F1, va a suponer un reseteo para Ferrari y el propio Hamilton, el bajo rendimiento del británico en su primer año vestido de rojo ha generado escepticismo entre los tifosi, disparando los rumores acerca de su continuidad.

No sólo por su elevado salario, con estatus de superestrella, sino porque Lewis cumplirá 41 años el próximo mes de enero. Si el próximo curso las cosas no marchan, las negociaciones con Ferrari pueden encallarse y en Italia ha cobrado fuerza el rumor que apunta a George Russell como posible sustituto a partir de 2027, aunque también entra en la terna el joven Ollie Bearman, piloto de la academia Ferrari y que está cuajando un convincente debut con Haas este año.

"Amor" incondicional

Hamilton, mientras tanto, no tira la toalla y está convencido de que acabará cumpliendo su objetivo de ser campeón con el equipo de su sueños: “¿Qué sentí la primera vez que me subí a un Ferrari? Amor”, asegura Hamilton, que cree firmemente en su apuesta al rojo: “Los italianos son diferentes, especiales, como mi equipo. Querían que fuéramos ganadores desde el principio, pero Roma no se construyó en un día”, advierte en la revista que publica Ferrari.

“Cuando me subí por primera vez a un Fórmula 1, tenía 21 años. Repasé mi trayectoria hasta entonces: la gran pasión, el sueño de competir al máximo nivel, las horas viendo las carreras por televisión… Estaba emocionado, pero la verdadera emoción llegó 20 años después. ¿Cuándo? Al sentarme en un coche rojo. Subirse a un Ferrari es diferente, crea algo especial”, subraya.

Lewis admite que al llegar a Maranello tenía sus reservas: “Las diferencias culturales me asustaban, pero estaba equivocado. Todo se basa en las relaciones humanas; cuando se crea un vínculo, todo lo demás pasa a segundo plano. Y con los italianos fue fácil. Me fascina la forma en que expresan su pasión; lo hacen de todas las maneras posibles: con su idioma, con su cultura… incluso con la comida. En Inglaterra, la gente no se emociona con el fish and chips”, bromea.

Sin prisas

De momento, la 'historia de amor' de Hamilton y Ferrari va camino del tormento: "Sé que todos esperaban que ganáramos de inmediato. Cualquiera que conozca la Fórmula 1 sabe que ganar lleva tiempo. Y no muchos lo saben. Solo cuando formas parte de un equipo te das cuenta. No culpo a nadie que desconozca estos aspectos; solo puedo concentrarme en mi trabajo con el equipo y en cómo me preparo. Y, obviamente, mantengo una actitud positiva, cada día", dice.

Hamilton pone el foco en la leyenda de Niki Lauda: "Cuando llegué a la Fórmula 1, percibía a Niki como parte de un mundo que no aceptaba mi diversidad. Escuché muchos comentarios negativos, pero nunca dejé de admirarlo. Siempre pensé que era un gran ícono de nuestro deporte. ¿Y luego? Me llamó. Quería convencerme de unirme a Mercedes. Nos conocimos y las barreras cayeron, cualquier estereotipo dejó de existir. 'Eres igual que yo, un piloto de pura cepa', me dijo. Desde entonces, siempre viajamos juntos, nos transmitimos valores importantes mutuamente. Niki contaba historias increíbles, nos reíamos mucho juntos. Y también era un gran luchador, luchó hasta el último aliento. En sus últimos días, lo oía a menudo. 'Volveré pronto', nos prometía. Es alguien a quien quise de verdad"

El siete veces campeón, contempla su aventura en Ferrari como una misión; no tiene prisa: "El conocimiento es poder. Hay pilotos, como Seb (Vettel), que conocen la historia de la F1 mucho mejor que yo. De niño, me encantaban los coches, pero tenía muchas pasiones. Como la música. Cualquier cosa que te permita expresar tu creatividad es una forma de escapar de lo cotidiano. Por ejemplo, diseño mucha de la ropa que uso", explica.

Y a quienes lo acusan de mirar demasiado más allá de la pista, responde que "no se trata de distraerse. Se trata más bien de decidir cómo invertir tu energía para encontrar tu propio equilibrio creativo. No puedes trabajar a todas horas; acabarías siendo infeliz. Así que tienes que encontrar lo que te hace feliz. ¿Cómo? Dejándote inspirar por tu creatividad".

De cine

A sus 40 años, el universo de Hamilton va más allá. Y eso le llevó a ser productor y asesor personal de Brad Pitt en el rodaje de "F1: la película", que ha recaudado más de 600 millones de dólares. "Participar activamente en el proyecto ha sido increíble. Han sido cuatro años increíbles, desde que Joe Kosinski, el director, me habló de la idea de hacer una película con Brad Pitt", recuerda.

"Veía fragmentos de la película en mi ordenador y luego les enviaba mis sugerencias. Incluso conocí a Hans Zimmer en su estudio de Santa Mónica. Un verdadero privilegio", señala Hamilton, que espera mantener sus vínculos con Hollywood: "Tengo algunas ideas para el futuro. Me apasiona contar historias, y hoy más que nunca necesitamos historias que nos inspiren. Desde el estreno de la película de F1, hemos recibido muchísimas propuestas; estoy trabajando en una serie de televisión y también tengo algunos proyectos de películas de animación. Pero no pretendo abarcar demasiado. Lo veo como Quentin Tarantino: calidad", zanja.