Hamilton, tras los pasos de Schumacher en Japón

El Mundial de Fórmula 1 desembarca este fin de semana en Japón, casa de grandes marcas históricas como Honda o Yamaha y país asiático con más Grandes Premios en su casillero con 38 carreras, 34 en Suzuka y 4 en Fuji. El 'Gran Circo' afronta su segunda cita en suelo asiático después de un GP de China que dejó patente el papel de favorito de McLaren este curso y la necesidad de mejorar de otros aspirantes como Red Bull, gran dominador de los últimos años.

Lando Norris, tras su victoria en Australia y su segundo puesto en China, afronta la cita como líder de la clasificación de pilotos, por delante de Mac Verstappen y con George Rusell, en su primera campaña como jefe absoluto de filas en Mercedes, tercero. Su ex compañero, Lewis Hamilton, ahora enrrolado en Ferrari llega en la novena plaza, aún intentando aclimatarse a su nuevo monoplaza.

La victoria en la sprint de China hizo resurgir todas las esperanzas en los tifosi pero en carrera los esfuerzos del británico quedaron en nada al ser descalificado tanto él, como su compañero Charles Leclerc por irregularidades en sus coches. Lewis había sido sexto.

De cualquier manera, todos los focos estarán este fin de semana de nuevo centrados en el piloto de Stevenage. Vestido de rojo, defendiendo los colores de la fábrica de Maranello, tiene en su mano igualar los números en Japón de una de las leyendas de la 'Scuderia', Michael Schumacher.

No es la primera vez que Hamilton iguala o supera un récord del Káiser. En 2024, con su victoria en Silverstone, se convirtió en el piloto con más victorias en un mismo circuito (9), mejorando en una los registros del alemán. Los dos tienen además siete títulos mundiales, más que ningún otro piloto, en ambos casos conseguidos a los 35 años. "No busco compararme con Michael, no es algo que quiera", afirmó Lewis en sus últimas carreras con Mercedes al ser preguntado sobre la posibilidad de conseguir el título con Ferrari, pero lo cierto es que el fichaje del británico ha despertado la euforia entre los aficionados.

Schumi, emperador de Japón

Por el momento, los resultados no acaban de acompañar a un Hamilton que este fin de semana tendrá la posibilidad de igualar otro registro de Michael. El alemán es el piloto con más victorias, poles y podios en Japón, con 6, 8 y 9 respectivamente. Solo Hamilton está cerca de esos números, con cinco victorias en suelo nipón y ocho podios. Por tanto, de ganar o quedar entre los tres primeros este domingo, ya subiría al mismo escalón que la leyenda germana.

Schumacher conquistó su primera victoria en Suzuka en 1995, por entonces al volante de Benetton-Renault. Dos cursos después, en 1997 y ya de la mano de Ferrari, sellaba su segundo triunfo en el trazado nipón. De 2000 a 2004 impuso su ley de forma consecutiva, una racha solo rota por el brasileño Rubens Barrichello en 2003.

Schumacher, durante el GP de Japón en 2000 / AP

Pocos después arrancaba su idilio con Japón Lewis Hamilton, que sumó su primera victoria en 2007 con McLaren-Mercedes, con Fuji como escenario. Después se impuso en 2014, 2015, 2017 y 2018, su última victoria en el trazado asiático, antes de que se iniciara la era Max Verstappen, campeón de las tres últimas ediciones disputadas.

Repasamos todas las victorias de Hamilton en Japón:

2007

Antepenúltima carrera del campeonato en un trazado histórico como el de Fuji que volvía al calendario después de 30 años ausencia (sólo duró dos temporadas antes de volver a Suzuka). Un Gran Premio con todos los ingredientes, donde el inglés tenía como compañero a Fernando Alonso. Los primeros libres fueron para los Ferrari pero los segundos ya los lideró Lewis y aunque los terceros fueron suspendidos por niebla, el de Mercedes se llevó una pole disputada bajo la lluvia. La tormenta acompañó también en carrera, obligando al safety car a estar en pista durante las primeras 20 vueltas. Lewis tomó ventaja una vez se marchó el coche de seguridady se desentendió de los accidentes que se sucedieron por detrás, incluído el de Alonso, para cruzar primero la bandera a cuadros. Kovalainen y Raikkonen completaron el podio.

2014

El Gran Premio estuvo marcado por el accidente mortal de Jules Bianchi. De nuevo la lluvia acompañó a los pilotos con el tifón 'Phanfone' azotando la coste este, una circunstancia que sería fatal para el piloto francés. Adrian Sutil se había salido en la curva Dunlop por culpa del asfalto mojado y tras ser retirado su coche, poco después, en la vuelta 43, era Bianchi el que perdía el control y se marchaba contra las protecciones. Dirección de carrera entendió la gravedad y paró la carrera, dando por válidos los tiempos de la vuelta 44 con Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Sebastian Vettel en las tres primeras posiciones más tristes de sus vidas.

2015

Camino a su tercera corona, Hamilton volvió a imponer su ley en un GP que el británico ganó en la salida. En apenas dos curvas superó a su compañero, Nico Rosberg, que partía desde la pole, y ahí no hubo más rival. Lewis sumaba su séptima victoria del curso y ampliaba su ventaja al frente de la general. Rosberg, por su parte, minimizó daños con una buena estrategia y superó a Sebastian Vettel para subir al segundo escalón del podio.

Hamilton celebra su victoria en Japón 2015 / EFE

2017

En la decimosexta prueba del calendario, Hamilton asestó un golpe prácticamente decisivo al Mundial imponiéndose en Suzuka, mientras que su principal rival, Sebastian Vettel, quedaba fuera por problemas con una bujía en su Ferrari, tras haber disputado cinco vueltas. En una táctica habitual, el de Stevenage realizó una buena salida, tomó unos metros de ventaja y lideró de principio a fin, cruzando meta a 1.2 de Verstappen y a nueve segundos de Daniel Ricciardo.

2018

De nuevo la lluvia volvió a ser protagonista en esta edición y propició algunos contratiempos que aprovechó Lewis. Esta vez tampoco hubo suerte para un Vettel que se tocó con Verstappen en la reanudación tras un safety car y solo pudo ser sexto, mientras que Hamilton volvió a liderar de principio a fin, sin dar opciones a sus rivales. Kimi Raikkonen finalizó segundo, con Verstappen tercero.