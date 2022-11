Hamilton, nombrado 'Ciudadano de Honor' en Brasil

"Quiero dedicar este honor a Ayrton Senna, a su familia, a sus amigos y a sus fans", ha subrayado Lewis ante la Cámara de Diputados de Brasil ""Cuando vi a Ayrton por primera vez, tenía cinco años y supe que quería ser un campeón como él", ha recordado el británico, emocionado

En la semana del Gran Premio de Brasil, penúltima cita de la temporada de Fórmula 1, Lewis Hamilton ha sido homenajeado en la Cámara de Diputados, que le ha concedido el título de 'Ciudadano de Honor' de Brasil.

El presidente de la cámara, Arthur Lira, ha establecido una comparación entre la figura del heptacampeón Hamilton y el ídolo nacional Ayrton Senna, mientras que el diputado André Figueiredo (PDT-CE) se ha referido al polémico final del Mundial 2021 en Abu Dhabi, al tiempo que ha destacado el compromiso de Hamilton con los programas antirracistas y de preservación del medio ambiente.

En su turno de palabra, Lewis también ha recordado a Senna, así como su primera visita a Brasil, en 2007 y ha destacado el cariño recibido por los aficionados en 2021, cuando celebró su victoria en Interlagos con la bandera brasileña.

“Agora sou um de vocês”, diz @lewishamilton ao receber título de cidadão honorário do Brasil.



Piloto da Fórmula 1 recebeu honraria no plenário na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (7).



"Muchas gracias por este maravilloso recibimiento. Estoy abrumado por el amor que me han mostrado en los últimos años. Verlos a todos aquí me ha dado mucha energía", ha dicho Hamilton. "Es un gran honor aceptar y recibir esta distinción. Ahora, por fin, puedo decir que soy uno de ustedes. Me encanta Brasil, siempre me ha gustado. Tengo muchos recuerdos increíbles incluso de antes de venir por primera vez. Pero sabiendo todo lo que he vivido aquí desde que lo vi por primera vez en 2007, y sobre todo lo que pasó el año pasado, fue increíble. Quiero dedicar este honor a Ayrton Senna, a su familia, a sus amigos y a sus fans", continuó.

"Cuando vi a Ayrton por primera vez, tenía cinco años y supe que quería ser un campeón como él. Luego empecé a conocer Brasil y a jugar al FIFA con la selección brasileña. Tengo muchas ganas de pasar más tiempo aquí, de conocer más lugares, como la selva amazónica y los lugares hermosos. Como afroamericano en Brasil, todavía tenemos mucho que mejorar en nuestro deporte", ha añadido.

"Cuando era más joven y decía que quería ser un piloto como Ayrton, mucha gente me decía que era imposible. Espero que el día de hoy sea una demostración más de que si trabajas y crees en tu sueño, nada es imposible. Quiero que esto sea un mensaje para los jóvenes: crean siempre. Ahora me considero uno de ustedes. Gracias, Brasil", ha cerrado Hamilton, que a partir del viernes 'hablará' sobre la pista en el circuito Interlagos de São Paulo.