Hamilton niega negociaciones con Red Bull

Lewis Hamilton se ha mostrado sorprendido a su llegada el paddock de Abu Dhabi por las declaraciones del jefe de Red Bull, Christian Honrner al Daily Mail en las que aseguraba que el heptacampeón se ofreció a su equipo para formar pareja con Max Verstappen en 2024 el pasado mes de enero, antes de firmar su renovación con Mercedes.

"Realmente no entiendo de qué ha estado hablando Christian, porque nadie, hasta donde yo sé, de mi equipo ha hablado con él. No he hablado con Christian en, realmente, años. Sin embargo , es verdad que el se acercó a mí a principios de año para quedar, pero eso es todo", ha explicado Hamilton en Sky Sports, molesto por los rumores.

"Sólo lo felicité por una temporada increíble y le dije que esperaba poder pelear contra ellos en un futuro cercano. Eso fue todo, así que no estoy muy seguro. Creo que sólo está removiendo las cosas. Le encanta ese tipo de cosas", ha insistido Hamilton.

"El 100% de pilotos estaría más que feliz de competir contra Max en un coche igual. Pero yo creo que pasar de un coche que no es tan bueno a un coche ganador no es un sueño. El sueño es siempre comenzar donde más o menos está y convertirlo en un coche ganador. Por eso me he quedado con Mercedes", ha zanjado.

El piloto británico compite este fin de semana en la última cita del Mundial 2023 en Yas Marina y ya tiene asegurado el tercer puesto en la clasificación de pilotos, tras el tandem de Red Bull, formado por Max Verstappen y Checo Pérez, campeón y subcampeón, respectivamente.