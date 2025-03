Hamilton y la montaña rusa en Ferrari: "Estoy en shock"

Lewis Hamilton está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones desde que llegó a Ferrari. De la pompa y la euforia de la presentación en Maranello, pasó a unos discretos test de pretemporada en Bahrein y a un decepcionante décimo puesto en la carrera inaugural del Mundial 2025 en Australia, el pasado domingo. Este viernes, de manera totalmente inesperada, ha conseguido el mejor tiempo en la clasificación sprint del GP de China y el sábado partirá al frente de la parrilla en busca de su primer triunfo de rojo.

"No esperaba ese resultado, pero estoy tan, tan feliz y tan orgulloso", ha dicho Hamilton tras bajarse de su monoplaza en el circuito de Shanghai, en el que se mantiene como el piloto más laureado de siempre, con seis victorias: "Obviamente, la carrera anterior en Albert Park fue un desastre para nosotros, claramente sabíamos que había más rendimiento en el coche, pero no fuimos capaces de extraerlo ni yo ni Charles. Al venir aquí, el coche ha cobrado vida desde la primera vuelta. Hemos hecho unos cambios fantásticos poner el coche a punto", ha resumido.

Sorprendido

“Estoy un poco en shock, la verdad. No puedo creer que hayamos conseguido la pole en el sprint. No es la carrera principal, así que aún tenemos trabajo que hacer, pero esto nos coloca en una buena posición para la carrera. Es increíble ver el cartel del número uno colocado delante del coche rojo”, ha celebrado Hamilton.

En declaraciones a Sky Sports F1, el piloto británico ha continuado con su optimista relato, aunque ha advertido que no sabe si será suficiente para estar a la altura de los rapidísimos McLaren: "Estoy un poco boquiabierto, un poco sorprendido. Después del fin de semana pasado, fue un comienzo de semana difícil. Llegamos aquí sólo con agresividad y con ganas de poner el coche en un buen lugar. No me puedo creer que estemos por delante de McLaren, que ha sido tan rápido durante las pruebas de invierno y, obviamente, en la última carrera e incluso hoy. Estoy muy agradecido de estar ahí arriba luchando con estos grandes pilotos y de estar tan cerca de estos otros equipos".

"No pude hacer una simulación de carrera en Bahréin. Obviamente, hicimos la carrera el fin de semana pasado en mojado, pero mañana será mi primera carrera real, de algún modo, y el domingo será mi primera carrera (larga) en seco con este coche", ha recordado Lewis. “Los McLaren son muy, muy, rápidos, al igual que Max, pero estamos en una buena posición y debemos ser positivos”.