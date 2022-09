Hamilton lidera los primeros libres en Singapur

El piloto británico de Mercedes ha superado al líder Verstappen por solo 84 milésimas y Leclerc se ha situado tercero para empezar Carlos Sainz ha salido bien librado de una sesión al límite y Fernando Alonso ha terminado anticipadamente por un fallo técnico de su Alpine

Lewis Hamilton (Mercedes) ha terminado los primeros ensayos libres del Gran Premio de Singapur con el mejor tiempo (1'43"033), arrebatándole la primera posición, por solo 84 milésimas, al líder del Mundial Max Verstappen, que este viernes ha celebrado su 25 cumpleaños en el box de Red Bull.

El neerlandés, que llega al circuito de Marina Bay con 116 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari) en el campeonato, tendrá el domingo su primera 'bola de partido' para hacerse con su segunda corona mundial consecutiva a falta de cinco grandes premios. Y de momento, no ha podido empezar mejor, al contrario que Leclerc, que se ha perdido buena parte de la sesión por problemas en su monoplaza, aunque al final ha podido volver a pista para situarse segundo, a 3 décimas de Max y a 4 de Hamilton.

1, 2, 3... 🎶 Bringing the birthday boy into the garage 🎂 pic.twitter.com/rDulaw1hgQ