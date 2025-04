Hamilton no levanta cabeza en Ferrari: "Está totalmente perdido"

Iba para fichaje de la década en la Fórmula 1 pero ha terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Lewis Hamilton llegó a Ferrari con las expectativas por las nubes; el siete veces campeón del mundo se unía a la escudería más laureada de la historia. El matrimonio parecía arreglado para el éxito, aunque nada más lejos de la realidad.

Apenas han pasado cinco Grandes Premios en los que el piloto británico ha dado muestras de una inexplicable fatiga al volante de su Ferrari. Los resultados ni están ni se les esperan; a pesar de conquistar la carrera sprint en China, el resto de veces que Hamilton ha competido con la Scuderia se han contado por decepciones. Las críticas, como no podía ser de otra forma, no han tardado en llegar, algunas insinuando un posible abandono de Lewis a final de temporada si las cosas siguen sin mejorar...

Una de las voces más autorizadas para analizar el asunto es la de Ralf Schumacher. El expiloto alemán de Fórmula 1 valora habitualmente la actualidad del Gran Circo en su podcast Backstage Pit Lane, donde ha dejado varias reflexiones interesantes desde sus inicios. La última de ellas ha tenido que ver con Lewis Hamilton, un piloto sin rumbo desde que decidiese abandonar Mercedes rumbo a Ferrari.

Un Hamilton perdido en Ferrari

"Lewis está totalmente perdido e indefenso", ha confesado Scumacher. "Se habla de Lando Norris, pero su caso es peor. Cuando estás quieto en un sitio y no tienes más recursos eres el más lento todo el rato". Hamilton ha disputado cinco Grandes Premios con la Scuderia, de los cuales solamente ha sido más rápido que Leclerc en la sprint de China. El resto, decepción tras decepción. "Simplemente no puede con el coche", añade.

Si las cosas siguen de la misma forma para Hamilton, no se descarta que el piloto pudiese abandonar a final de temporada. "El abandono es una opción y lo sé por experiencia propia. Si continúa así, entonces no es divertido. En algún momento se levantará por la mañana y pensará: 'Dios, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Ya no me divierto, ya no puedo hacerlo. Estoy retrasando y estoy poniendo piedras en el camino de mi equipo'", explicó.

"Veo el peligro de que en algún momento diga: 'Cuidado, ya no quiero esto. Quiero vivir mi vida. Tengo 40 años, soy rico, no voy a hacer esto más'. Porque obviamente no está funcionando", explicó el alemán. La próxima parada de Hamilton será Miami, un fin de semana que también contará con una carrera sprint que debe servir para que Hamilton ponga prueba las críticas que recibe por su rendimiento en Ferrari.