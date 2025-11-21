Hamilton y Leclerc evitan el incendio en Ferrari

La tensión en Ferrari acapara la atención los últimos días, desde que John Elkann, presidente de la compañía, criticara públicamente a sus pilotos al afirmar que debían "hablar menos y conducir más", además de insinuar que Hamilton y Leclerc debían "pensar más en Ferrari y menos en sí mismos".

Elkann, que fue el principal artífice del publicitado ‘fichaje del siglo’, al apostar por Lewis Hamilton como relevo a Carlos Sainz, empieza a perder la paciencia ante los malos resultados del heptacampeón y en general, del equipo que dirige Fred Vasseur. Pero todo ello sin un ápice de autocrítica, como si Hamilton y Leclerc pilotasen el mejor coche de la parrilla.

Las duras palabras de Elkann provocaron un terremoto y un fuerte debate entre tifosi y prensa italiana, ya que el mensaje ha puesto al descubierto una fractura interna en el tramo final de la temporada.

En el Gran Premio de Las Vegas se esperaba con mucho interés la réplica de los pilotos de Ferrari al presidente. Y sin embargo, Hamilton y Leclerc actuaron con naturalidad y hablaron en son de paz, rehuyendo la polémica y evitando que el incendio en Maranello fuera a mayores.

“Nos hemos centrado en hacer nuestro trabajo en la fábrica, todo el mundo está muy concentrado en mejorar. Hablo con John todas las semanas. Tenemos una relación increíble. La pasión no ha desaparecido de nuestro equipo. Obviamente, tenemos una cuesta muy empinada que subir, pero queremos terminar el año con fuerza", dijo Hamilton. "No creo que aquí haya cultura de culpabilizar, todos estamos en el mismo barco y tenemos una responsabilidad".

“Me levanto pensando en pilotar, me acuesto pensando en pilotar, y pienso en pilotar mientras duermo. Si acaso, tengo que centrarme en desconectar más”, añadió el inglés, que es el primero en reconocer que las cosas no marchan como le gustaría en su primer curso de rojo.

“Ha sido un año increíblemente intenso, el más intenso de todos. He estado en la fábrica más que nunca. Y ha sido muy duro cuando trabajábamos en algo y luego íbamos hacia atrás. Pero soy resiliente. Respaldo al equipo y a mí mismo al cien por cien. Sé que cuando hagamos las cosas bien será increíble y estoy deseando que llegue ese momento. Sinceramente creo que va a pasar”, pronosticó.

Leclerc fue más allá en su defensa de Elkann: “John me llamó después de la carrera de Brasil, como hace después de cada carrera para ponerse al día, y me dijo que había hecho esta entrevista y el mensaje que había querido enviar", explicó el monegasco en Sky F1.

"Su intención era positiva. John ama a Ferrari, como yo y todas las personas del equipo, solo quieren el bien para Ferrari. Es muy ambicioso y todos tenemos que serlo en Ferrari, así que nuestro deber es siempre hacerlo lo mejor posible. El mensaje que quería transmitir John era en positivo. Y yo lo uso como motivación, esperando que Ferrari esté de nuevo en lo alto del podio porque es la única cosa que me devolvería la sonrisa”.

De momento, Leclerc ha empezado al frente en los Libres 1 de Las Vegas, aunque en los segundos ha terminado anticipadamente por una avería en la caja de cambios. Hamilton ha comenzado 11º y ha acabado el día 10º.