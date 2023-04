Hamilton le recuerda a Alonso que tiene memoria

"Mi objetivo para mañana es llegar primero, espero que con Fernando pase lo mismo que en 2007, no sé si alguien lo recuerda... ", ha soltado Lewis tras adelantar a Alonso en clasificación El británico reacciona así a las declaraciones del español en L'Equipe, en las que Alonso decía que "quizá Lewis no tiene memoria, se estará haciendo mayor"

Pasan los años y la rivalidad de Fernando Alonso y Lewis Hamilton sigue dando que hablar. El piloto británico, que debutó en la F1 en 2007 junto al bicampeón español protagonizando una tensa temporada en McLaren, no ha digerido nada bien las declaraciones del asturiano al diario L'Equipe durante el Gran Premio de Australia y hoy ha tratado, sin demasiado éxito, de devolverle el 'golpe' tras quedar por delante de él en la clasificación de Albert Park.

Tras el GP de Arabia Hamilton dijo que el Red Bull era el mejor monoplaza de los últimos tiempos, incluido el Mercedes con el que logró seis de sus siete títulos mundiales. Alonso le contradijo en su entrevista al diario francés: "No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y de Max, pero él y Rosberg nos metían un minuto al resto en 2014 y 2015. Tras dos o tres vueltas bajaban las prestaciones para salvar sus motores. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor", soltó Fernando, que fue más allá y apuntó que "con un coche normal se nota que Lewis tiene debilidades", recordando que Russell "le gana 2-0 en clasificación este año".

Dardo fallido

Hoy Lewis ha terminado tercero, delante de Alonso en la 'qualy' nada más bajarse de su Mercedes ha querido dejar claro que tiene memoria: "Estoy muy contento con este puesto. Es totalmente inesperado, estoy muy orgulloso del equipo. Estar en las dos primeras líneas es un sueño. Espero poder hacer frente a Red Bull mañana. Mi objetivo para mañana es llegar primero, espero que con Fernando (Alonso) pase lo mismo que en 2007, no sé si alguien lo recuerda... ", ha dicho Hamilton con ironía.

El 'dardo' que le ha lanzado el inglés a Fernando no ha sido demasiado afortunado. Si echamos la vista atrás, en Australia 2007 Hamilton salía cuarto y, en la salida, llegó a posicionarse segundo dejando atrás a Alonso. Eso es cierto, le ganó la partida en la salida.

Mercedes habla de "sorpresa"

Al margen de la puya a Alonso, con el que mañana compartirá una segunda fila de parrilla que puede echar 'chispas', Hamilton ha valorado el gran resultado de Mercedes en la crono: Russell ha terminado segundo tras el líder y poleman Max Verstappen, a solo 2 décimas, con Lewis en tercera posición. "A lo mejor depende de la pista, pero nadie dentro del equipo se ha rendido, todo el mundo ha trabajado para exprimir al máximo el W14. Nos falta algo de carga aerodinámica, pero espero que mañana podemos seguirle el ritmo al Red Bull de Max. Va a ser difícil pensar en victoria, porque no hemos hecho tandas largas", ha reconocdido el heptacampeón británico.

El jefe de la escudería, Toto Wolff ha mostrado su sorpresa: "Es totalmente inesperado. Hemos demostrado que hay potencial y que vamos a mejorar el coche. Hemos acertado en la parte mecánica, pero hemos visto que el graining aparece en la segunda vuelta, por lo que puede ser un problema para mañana"

En la misma línea, Russell ha admitido que "sin duda no lo esperábamos y es fruto de mucho trabajo duro. He ido al límite durante toda la vuelta y me decepciona no haber conseguido la pole. Es increíble cómo pueden cambiar las cosas, yo me conformaba con un 4º o 5º antes de la clasificación".