A Hamilton le cuesta: "El Ferrari es muy diferente a los coches que he pilotado"

Después de muchos días de 'pompa' y baños de multitudes en Italia, Lewis Hamilton no ha tenido el debut soñado con Ferrari en Australia. A la hora de la verdad, el heptacampeón se ha visto relegado a la cuarta fila de parrilla, octavo y precedido por su compañero Charles Leclerc, a dos décimas. Una actuación decepcionante para los de Maranello, aunque Hamilton asegura que "esto solo es el principio, iremos hacia adelante".

"Ha sido una sesión clasificatoria interesante, que nos ha dejado muchos datos que analizar. Me siento bien, me lo pasé bien hoy. Me ha llevado mucho trabajo adaptarme, este coche es muy diferente a los que he tenido en el pasado, pero ha sido interesante", ha apuntado Lewis en declaraciones a Sky Sports.

"No sabía que íbamos a estar ocho décimas por debajo (de la pole de Lando Norris y McLaren) hoy, pero desde luego hay mucho que analizar", ha insistido. "Agacharemos la cabeza y empezaremos a trabajar para intentar descubrir por qué no vamos al mismo ritmo que los líderes".

Respecto a la brecha con su compañero, Hamilton ha vuelto a poner de relieve su falta de experiencia con el Ferrari: "Charles ha estado en el equipo siete años, se conoce el coche a la perfección. Yo estoy todavía aprendiendo, así que me conformo con quedar tan cerca de él en mi primera clasificación", ha valorado.

Sobre las altas probabilidades de lluvia de cara a la carrera de este domingo, Hamilton reconoce que "será un desafío. Nunca he llevado este coche sobre mojado. Ni siquiera conozco la configuración para lluvia, así que tendré que estudiármela esta noche y mañana veremos. Si la carrera es en mojado, será otra experiencia de aprendizaje".